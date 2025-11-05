BeursDEX+
Koop cryptoMarktenSpotFutures500XEarnEvenementen
Meer
De live Metavault Trade prijs vandaag is 0.04081476 USD. Volg realtime MVX naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de MVX prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live Metavault Trade prijs vandaag is 0.04081476 USD. Volg realtime MVX naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de MVX prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over MVX

MVX Prijsinformatie

Wat is MVX

MVX officiële website

MVX tokenomie

MVX Prijsvoorspelling

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

Metavault Trade logo

Metavault Trade Prijs (MVX)

Niet genoteerd

1 MVX naar USD live prijs:

$0.04081476
$0.04081476$0.04081476
-5.50%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
Metavault Trade (MVX) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 23:19:33 (UTC+8)

Metavault Trade (MVX) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.03867039
$ 0.03867039$ 0.03867039
24u laag
$ 0.04320054
$ 0.04320054$ 0.04320054
24u hoog

$ 0.03867039
$ 0.03867039$ 0.03867039

$ 0.04320054
$ 0.04320054$ 0.04320054

$ 4.62
$ 4.62$ 4.62

$ 0.00148601
$ 0.00148601$ 0.00148601

-1.20%

-5.52%

-17.46%

-17.46%

Metavault Trade (MVX) real-time prijs is $0.04081476. De afgelopen 24 uur werd er MVX verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.03867039 en een hoogtepunt van $ 0.04320054, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De MVX hoogste prijs aller tijden is $ 4.62, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00148601 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is MVX met -1.20% veranderd in het afgelopen uur, -5.52% in de afgelopen 24 uur en -17.46% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Metavault Trade (MVX) Marktinformatie

$ 102.71K
$ 102.71K$ 102.71K

--
----

$ 163.52K
$ 163.52K$ 163.52K

2.51M
2.51M 2.51M

4,000,000.0
4,000,000.0 4,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Metavault Trade is $ 102.71K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van MVX is 2.51M, met een totale voorraad van 4000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 163.52K.

Metavault Trade (MVX) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Metavault Trade naar USD $ -0.00238577784552488.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Metavault Trade naar USD $ -0.0105338814.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Metavault Trade naar USD $ -0.0142122749.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Metavault Trade naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.00238577784552488-5.52%
30 dagen$ -0.0105338814-25.80%
60 dagen$ -0.0142122749-34.82%
90 dagen$ 0--

Wat is Metavault Trade (MVX)?

Metavault.Trade is a new kind of Decentralised Exchange, designed to provide a large range of trading features and very deep liquidity on many large cap crypto assets.

Traders can use it in two ways: Spot trading, with swaps and limit orders. Perpetual futures trading with up to 30x leverage on short and long positions.

Metavault.Trade aims to become the go-to solution for traders who want to stay in control of their funds at all times without sharing their personal data. Its innovative design gives it many advantages over other existing DEXes:

Very low transaction fees. No price impact, even for large order sizes.

Protection against liquidation events: the sudden changes in price that can often occur in one exchange (“scam wicks”) are smoothed out by the pricing mechanism design relying on Chainlink oracles.

All-in-one platform: spot and leverage trading.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Metavault Trade (MVX) hulpbron

Officiële website

Metavault Trade Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Metavault Trade (MVX) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Metavault Trade (MVX) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Metavault Trade te bekijken.

Bekijk nu de Metavault Trade prijsvoorspelling !

MVX naar lokale valuta's

Metavault Trade (MVX) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Metavault Trade (MVX) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van MVX token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Metavault Trade (MVX)

Hoeveel is Metavault Trade (MVX) vandaag waard?
De live MVX prijs in USD is 0.04081476 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige MVX naar USD prijs?
De huidige prijs van MVX naar USD is $ 0.04081476. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Metavault Trade?
De marktkapitalisatie van MVX is $ 102.71K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van MVX?
De circulerende voorraad van MVX is 2.51M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van MVX?
MVX bereikte een ATH-prijs van 4.62 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van MVX?
MVX zag een ATL-prijs van 0.00148601 USD.
Wat is het handelsvolume van MVX?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van MVX is -- USD.
Zal MVX dit jaar hoger gaan?
MVX kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de MVX prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 23:19:33 (UTC+8)

Metavault Trade (MVX) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

POPULAIR

Momenteel populaire cryptocurrency's die veel marktaandacht krijgen

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$103,238.33
$103,238.33$103,238.33

+0.05%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,360.89
$3,360.89$3,360.89

-4.17%

Solana logo

Solana

SOL

$158.74
$158.74$158.74

-1.69%

USDCoin logo

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

-0.01%

Momentum logo

Momentum

MMT

$0.9727
$0.9727$0.9727

+30.12%

TOPvolume

De cryptocurrency's met het hoogste handelsvolume

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$103,238.33
$103,238.33$103,238.33

+0.05%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,360.89
$3,360.89$3,360.89

-4.17%

XRP logo

XRP

XRP

$2.2587
$2.2587$2.2587

-1.02%

Solana logo

Solana

SOL

$158.74
$158.74$158.74

-1.69%

DOGE logo

DOGE

DOGE

$0.16602
$0.16602$0.16602

+1.27%

Nieuw toegevoegd

Onlangs genoteerde cryptocurrency's die beschikbaar zijn voor handel

UnifAI logo

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN64 logo

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logo

Sentism

SENTIS

$0.03754
$0.03754$0.03754

+50.16%

MemeMarket logo

MemeMarket

MFUN

$0.01087
$0.01087$0.01087

+44.93%

Backstage logo

Backstage

BKS

$0.00836
$0.00836$0.00836

+28.61%

Topstijgers

De beste cryptopumps van vandaag

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.2195
$0.2195$0.2195

+339.00%

Datasoul logo

Datasoul

DATASOUL

$0.0000000049143
$0.0000000049143$0.0000000049143

+250.97%

JUICY logo

JUICY

JUICY

$0.2214
$0.2214$0.2214

+238.01%

NexAIPhone logo

NexAIPhone

NEXAIPHONE

$0.000008854
$0.000008854$0.000008854

+131.96%

Giggle Fund logo

Giggle Fund

GIGGLE

$174.10
$174.10$174.10

+111.62%