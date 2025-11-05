Metavault Trade (MVX) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.03867039 $ 0.03867039 $ 0.03867039 24u laag $ 0.04320054 $ 0.04320054 $ 0.04320054 24u hoog 24u laag $ 0.03867039$ 0.03867039 $ 0.03867039 24u hoog $ 0.04320054$ 0.04320054 $ 0.04320054 Hoogste prijs ooit $ 4.62$ 4.62 $ 4.62 Laagste prijs $ 0.00148601$ 0.00148601 $ 0.00148601 Prijswijziging (1u) -1.20% Prijswijziging (1D) -5.52% Prijswijziging (7D) -17.46% Prijswijziging (7D) -17.46%

Metavault Trade (MVX) real-time prijs is $0.04081476. De afgelopen 24 uur werd er MVX verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.03867039 en een hoogtepunt van $ 0.04320054, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De MVX hoogste prijs aller tijden is $ 4.62, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00148601 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is MVX met -1.20% veranderd in het afgelopen uur, -5.52% in de afgelopen 24 uur en -17.46% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Metavault Trade (MVX) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 102.71K$ 102.71K $ 102.71K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 163.52K$ 163.52K $ 163.52K Circulerende voorraad 2.51M 2.51M 2.51M Totale voorraad 4,000,000.0 4,000,000.0 4,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Metavault Trade is $ 102.71K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van MVX is 2.51M, met een totale voorraad van 4000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 163.52K.