Metaplex (MPLX) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.15424 $ 0.15424 $ 0.15424 24u laag $ 0.190089 $ 0.190089 $ 0.190089 24u hoog 24u laag $ 0.15424$ 0.15424 $ 0.15424 24u hoog $ 0.190089$ 0.190089 $ 0.190089 Hoogste prijs ooit $ 0.896784$ 0.896784 $ 0.896784 Laagste prijs $ 0.02528374$ 0.02528374 $ 0.02528374 Prijswijziging (1u) +0.05% Prijswijziging (1D) -14.43% Prijswijziging (7D) -28.06% Prijswijziging (7D) -28.06%

Metaplex (MPLX) real-time prijs is $0.161795. De afgelopen 24 uur werd er MPLX verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.15424 en een hoogtepunt van $ 0.190089, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De MPLX hoogste prijs aller tijden is $ 0.896784, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.02528374 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is MPLX met +0.05% veranderd in het afgelopen uur, -14.43% in de afgelopen 24 uur en -28.06% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Metaplex (MPLX) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 91.60M$ 91.60M $ 91.60M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 161.80M$ 161.80M $ 161.80M Circulerende voorraad 566.15M 566.15M 566.15M Totale voorraad 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Metaplex is $ 91.60M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van MPLX is 566.15M, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 161.80M.