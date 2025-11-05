MetaMask USD (MUSD) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.979215 $ 0.979215 $ 0.979215 24u laag $ 1.013 $ 1.013 $ 1.013 24u hoog 24u laag $ 0.979215$ 0.979215 $ 0.979215 24u hoog $ 1.013$ 1.013 $ 1.013 Hoogste prijs ooit $ 1.085$ 1.085 $ 1.085 Laagste prijs $ 0.925488$ 0.925488 $ 0.925488 Prijswijziging (1u) +0.17% Prijswijziging (1D) +0.37% Prijswijziging (7D) +0.28% Prijswijziging (7D) +0.28%

MetaMask USD (MUSD) real-time prijs is $1.002. De afgelopen 24 uur werd er MUSD verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.979215 en een hoogtepunt van $ 1.013, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De MUSD hoogste prijs aller tijden is $ 1.085, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.925488 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is MUSD met +0.17% veranderd in het afgelopen uur, +0.37% in de afgelopen 24 uur en +0.28% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

MetaMask USD (MUSD) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 37.80M$ 37.80M $ 37.80M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 37.80M$ 37.80M $ 37.80M Circulerende voorraad 37.82M 37.82M 37.82M Totale voorraad 37,818,065.770521 37,818,065.770521 37,818,065.770521

De huidige marktkapitalisatie van MetaMask USD is $ 37.80M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van MUSD is 37.82M, met een totale voorraad van 37818065.770521. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 37.80M.