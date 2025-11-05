BeursDEX+
De live MetaMask USD prijs vandaag is 1.002 USD. Volg realtime MUSD naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de MUSD prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

MetaMask USD (MUSD) real-time prijs is $1.002. De afgelopen 24 uur werd er MUSD verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.979215 en een hoogtepunt van $ 1.013, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De MUSD hoogste prijs aller tijden is $ 1.085, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.925488 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is MUSD met +0.17% veranderd in het afgelopen uur, +0.37% in de afgelopen 24 uur en +0.28% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

De huidige marktkapitalisatie van MetaMask USD is $ 37.80M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van MUSD is 37.82M, met een totale voorraad van 37818065.770521. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 37.80M.

MetaMask USD (MUSD) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van MetaMask USD naar USD $ +0.00373446.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van MetaMask USD naar USD $ +0.0015949836.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van MetaMask USD naar USD $ +0.0046333482.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van MetaMask USD naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ +0.00373446+0.37%
30 dagen$ +0.0015949836+0.16%
60 dagen$ +0.0046333482+0.46%
90 dagen$ 0--

MetaMask USD (mUSD) is a stablecoin issued by MetaMask, designed to maintain a 1:1 peg with the US dollar. It is built for use within the MetaMask ecosystem, enabling seamless on- and off-ramping between crypto and fiat, as well as spending through MetaMask products, including the MetaMask Card. mUSD aims to provide low-friction transfers, instant settlement, and interoperability across supported blockchain networks.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd.

MetaMask USD Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal MetaMask USD (MUSD) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je MetaMask USD (MUSD) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor MetaMask USD te bekijken.

Bekijk nu de MetaMask USD prijsvoorspelling !

Inzicht in de tokenomie van MetaMask USD (MUSD) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van MUSD token !

Hoeveel is MetaMask USD (MUSD) vandaag waard?
De live MUSD prijs in USD is 1.002 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige MUSD naar USD prijs?
De huidige prijs van MUSD naar USD is $ 1.002. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van MetaMask USD?
De marktkapitalisatie van MUSD is $ 37.80M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van MUSD?
De circulerende voorraad van MUSD is 37.82M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van MUSD?
MUSD bereikte een ATH-prijs van 1.085 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van MUSD?
MUSD zag een ATL-prijs van 0.925488 USD.
Wat is het handelsvolume van MUSD?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van MUSD is -- USD.
Zal MUSD dit jaar hoger gaan?
MUSD kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de MUSD prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
MetaMask USD (MUSD) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

