Metamars (MARS) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 0.00455451 24u hoog $ 0.0055207 Hoogste prijs ooit $ 1.88 Laagste prijs $ 0 Prijswijziging (1u) -6.03% Prijswijziging (1D) -6.52% Prijswijziging (7D) -13.78%

Metamars (MARS) real-time prijs is $0.00468063. De afgelopen 24 uur werd er MARS verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00455451 en een hoogtepunt van $ 0.0055207, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De MARS hoogste prijs aller tijden is $ 1.88, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is MARS met -6.03% veranderd in het afgelopen uur, -6.52% in de afgelopen 24 uur en -13.78% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Metamars (MARS) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 1.06M Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 1.22M Circulerende voorraad 226.53M Totale voorraad 260,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Metamars is $ 1.06M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van MARS is 226.53M, met een totale voorraad van 260000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 1.22M.