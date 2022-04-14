MetaMAFIA (MAF) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in MetaMAFIA (MAF), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Officiële website: https://mafiproject.com/ Whitepaper: https://mafiproject.com/assets/files/mafia_whitepaper_eng_v.2.2.pdf

MetaMAFIA (MAF) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor MetaMAFIA (MAF), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 16.45K $ 16.45K $ 16.45K Totale voorraad: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Circulerende voorraad: $ 278.81M $ 278.81M $ 278.81M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 29.50K $ 29.50K $ 29.50K Hoogste ooit: $ 0.559138 $ 0.559138 $ 0.559138 Laagste ooit: $ 0.00004002 $ 0.00004002 $ 0.00004002 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over MetaMAFIA (MAF) prijs

MetaMAFIA (MAF) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van MetaMAFIA (MAF) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MAF tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MAF tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MAF begrijpt, kun je de live prijs van MAF token verkennen!

Wil je weten waar je MAF naartoe gaat? Onze MAF prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

