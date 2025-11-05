BeursDEX+
De live MetalCore prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime MCG naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de MCG prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over MCG

MCG Prijsinformatie

Wat is MCG

MCG whitepaper

MCG officiële website

MCG tokenomie

MCG Prijsvoorspelling

MetalCore logo

MetalCore Prijs (MCG)

Niet genoteerd

1 MCG naar USD live prijs:

--
----
0.00%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator.
USD
MetalCore (MCG) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 23:19:25 (UTC+8)

MetalCore (MCG) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0
$ 0$ 0
24u laag
$ 0
$ 0$ 0
24u hoog

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02813719
$ 0.02813719$ 0.02813719

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-6.00%

-6.00%

MetalCore (MCG) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er MCG verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De MCG hoogste prijs aller tijden is $ 0.02813719, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is MCG met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en -6.00% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

MetalCore (MCG) Marktinformatie

$ 17.85K
$ 17.85K$ 17.85K

--
----

$ 17.85K
$ 17.85K$ 17.85K

408.85M
408.85M 408.85M

408,852,583.4296102
408,852,583.4296102 408,852,583.4296102

De huidige marktkapitalisatie van MetalCore is $ 17.85K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van MCG is 408.85M, met een totale voorraad van 408852583.4296102. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 17.85K.

MetalCore (MCG) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van MetalCore naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van MetalCore naar USD $ 0.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van MetalCore naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van MetalCore naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0--
30 dagen$ 0-45.51%
60 dagen$ 0-35.03%
90 dagen$ 0--

Wat is MetalCore (MCG)?

MetalCore is a AAA sci-fi MMO developed by a veteran game dev team featuring epic mechs and PvP battles. Forge alliances, recruit your squad, scavenge blueprints and grow your destructive arsenal in your pursuit of planetary dominance. Winner of Global Blockchain Show’s Best Blockchain Game of the Year, and GAM3 2022 Award for Best Shooter Game.

MetalCore’s innovative 'scanning' system lets players obtain blueprints from fallen enemies, craft new units, and convert them to NFTs using MCG. With over 150 playable Infantry, Mechs and Vehicles designed by renowned Star Wars artist, MetalCore promises endless hours of exhilarating gameplay in a vast open world. With built-in token utility from day 1 inherent to its sustainable economy loop tied to gameplay, everything flows through MetalCore’s token, MCG - where the game rewards engagement, commitment, and skills.

MetalCore has adopted the $MCG token as a core part of the game economy, playing a key role in player progression and rewards.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

MetalCore (MCG) hulpbron

MetalCore Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal MetalCore (MCG) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je MetalCore (MCG) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor MetalCore te bekijken.

Bekijk nu de MetalCore prijsvoorspelling !

MCG naar lokale valuta's

MetalCore (MCG) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van MetalCore (MCG) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van MCG token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over MetalCore (MCG)

Hoeveel is MetalCore (MCG) vandaag waard?
De live MCG prijs in USD is 0 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige MCG naar USD prijs?
De huidige prijs van MCG naar USD is $ 0. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van MetalCore?
De marktkapitalisatie van MCG is $ 17.85K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van MCG?
De circulerende voorraad van MCG is 408.85M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van MCG?
MCG bereikte een ATH-prijs van 0.02813719 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van MCG?
MCG zag een ATL-prijs van 0 USD.
Wat is het handelsvolume van MCG?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van MCG is -- USD.
Zal MCG dit jaar hoger gaan?
MCG kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de MCG prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 23:19:25 (UTC+8)

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

