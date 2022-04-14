MetAIverse (METAIVERSE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in MetAIverse (METAIVERSE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

MetAIverse (METAIVERSE) Informatie Open Source AI Metaverse -- Simplified 3D AI Agent Creation Effortlessly build and interact with 3D AI agents to shape the future of virtual worlds. The Future of 3D AI Agents. MetaAIVerse is an open-source 3D framework designed to make the deployment and operation of AI agents effortless. Our mission is to empower creators and innovators by making the creation and interaction with AI agents seamless and accessible. Officiële website: https://www.metaiverse.app/

MetAIverse (METAIVERSE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor MetAIverse (METAIVERSE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 9.78K $ 9.78K $ 9.78K Totale voorraad: $ 998.74M $ 998.74M $ 998.74M Circulerende voorraad: $ 998.74M $ 998.74M $ 998.74M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 9.78K $ 9.78K $ 9.78K Hoogste ooit: $ 0.00266558 $ 0.00266558 $ 0.00266558 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over MetAIverse (METAIVERSE) prijs

MetAIverse (METAIVERSE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van MetAIverse (METAIVERSE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal METAIVERSE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel METAIVERSE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van METAIVERSE begrijpt, kun je de live prijs van METAIVERSE token verkennen!

Prijsvoorspelling van METAIVERSE Wil je weten waar je METAIVERSE naartoe gaat? Onze METAIVERSE prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van METAIVERSE token!

