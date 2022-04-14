Metahero (HERO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Metahero (HERO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Metahero (HERO) Informatie Have you ever wanted to ready-player one yourself? Metahero is creating a global network of top end photogrammetry scanners to allow you to do just that. Visit one of our locations, get scanned and receive an ultra-HD avatar of yourself and take a step into the digital world. Metahero brings to the market 3D scanning and modeling technology that generates ultra-realistic 3D avatars and virtual items to be used across games, VR, social media, and online fashion. The tech also allows users to own the rights to their data and even the potential to monetize it. Backed by leading 3D experts Wolf Group Their cutting-edge technology was extensively tested and used by big industry names; Having been used multiple times by CD Projekt to create characters for their smash hit game: CyberPunk 2077. We're merging this powerful tech with a marketplace to offer users, gamers, studios, entrepreneurs and all, direct access to virtual opportunities of the future. Wolf Studios' history and next-generation technology coupled with and expert dedicated management team, position Metahero as one to watch in the Gaming/E-commerce and Metaverse sector. Officiële website: https://metahero.io/ Koop nu HERO!

Metahero (HERO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Metahero (HERO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 8.40M $ 8.40M $ 8.40M Totale voorraad: $ 9.77B $ 9.77B $ 9.77B Circulerende voorraad: $ 9.37B $ 9.37B $ 9.37B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 8.76M $ 8.76M $ 8.76M Hoogste ooit: $ 0.252021 $ 0.252021 $ 0.252021 Laagste ooit: $ 0.00084991 $ 0.00084991 $ 0.00084991 Huidige prijs: $ 0.00089751 $ 0.00089751 $ 0.00089751 Meer informatie over Metahero (HERO) prijs

Metahero (HERO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Metahero (HERO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal HERO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel HERO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van HERO begrijpt, kun je de live prijs van HERO token verkennen!

