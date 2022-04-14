MetaCene (MAK) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in MetaCene (MAK), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

MetaCene (MAK) Informatie MetaCene is a next-gen Meta-MMO platform pioneering player-centric entertainment, governance and co-creation, unfolding in an unparalleled apocalyptic open world with robust economy. At the same time, as the pioneering and leading Serverfi project, MetaCene has developed a Serverfi system - Realms focused on connections of game servers and NFT ownership, facilitating decentralized distribution and management. Led by a gaming industry pioneer, boasts a stellar development team and advisory board featuring veterans from renowned companies like Blizzard and Tencent, with endorsements from metaverse expert Seb and influential investors like Kaifu Lee and David Brevik, poised to revolutionize the gaming and metaverse landscape. Backed by Folius Venture, Animoca, Spartan, Mantle, SevenX, Hashglobal, Mixmarvel, Wemade, Emurgo, Comma3 and other investors in last two rounds, MetaCene experienced rapid growth in community and improvement on product design. MetaCene features top-tier game attributes and innovative gameplay mechanics. It has successfully onboarded over 27,000 players and 500,000+ ecosystem users across its last three testing phases. Officiële website: https://www.metacene.io/

MetaCene (MAK) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor MetaCene (MAK), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 2.69M $ 2.69M $ 2.69M Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 533.95M $ 533.95M $ 533.95M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 5.03M $ 5.03M $ 5.03M Hoogste ooit: $ 0.143686 $ 0.143686 $ 0.143686 Laagste ooit: $ 0.00361995 $ 0.00361995 $ 0.00361995 Huidige prijs: $ 0.00502988 $ 0.00502988 $ 0.00502988 Meer informatie over MetaCene (MAK) prijs

MetaCene (MAK) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van MetaCene (MAK) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MAK tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MAK tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MAK begrijpt, kun je de live prijs van MAK token verkennen!

Prijsvoorspelling van MAK Wil je weten waar je MAK naartoe gaat? Onze MAK prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

