Metacade (MCADE) Informatie The Metacade is the ultimate Web3 community hub where gamers and blockchain fanatics can communicate and collaborate. Our vision is to create a fun and dynamic virtual hangout for like-minded people to enjoy all things GameFi and experience everything that Web3 culture has to offer... In the Metacade platform, you will be able to meet fellow gamers, developers and entrepreneurs who want to share their interests, ideas, skills, and talents with one common goal. You will be able to see what games are trending, view leaderboards, publish reviews, gain access to the most advanced GameFi alpha and interact with other members in real-time - all whilst being rewarded with the native $MCADE token for your own input into the community We want to put games back into the hands of gamers, and that is why $MCADE token holders will be able to vote on which developer-submitted games will receive funding via our Metagrants scheme. Web3 technology is revolutionising how the world functions and Metacade will revolutionise how a traditional community gaming hub is operated and owned. Officiële website: https://metacade.co Whitepaper: https://metacade.gitbook.io/metacade-whitepaper

Metacade (MCADE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Metacade (MCADE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 18.67M $ 18.67M $ 18.67M Totale voorraad: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Circulerende voorraad: $ 1.72B $ 1.72B $ 1.72B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 21.73M $ 21.73M $ 21.73M Hoogste ooit: $ 0.04720046 $ 0.04720046 $ 0.04720046 Laagste ooit: $ 0.00456835 $ 0.00456835 $ 0.00456835 Huidige prijs: $ 0.01087808 $ 0.01087808 $ 0.01087808 Meer informatie over Metacade (MCADE) prijs

Metacade (MCADE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Metacade (MCADE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MCADE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MCADE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MCADE begrijpt, kun je de live prijs van MCADE token verkennen!

