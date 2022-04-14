Meta USD (MUSD) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Meta USD (MUSD), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Meta USD (MUSD) Informatie

METASTABLE is a decentralized vault system deployed on the Sui network. The protocol enables users to deposit supported assets—bridged or native—and mint a stablecoin, mUSD, which is pegged to the US dollar. Users can utilize mUSD in AMMs, lending platforms, and other protocols while earning mPOINTS that may translate into future token rewards distributed via airdrops. Vaults also support lending out deposited assets for increased yield and capital efficiency.

Unlike a strict 1:1 minting model, METASTABLE relies on oracle-based exchange rates (e.g., Pyth price feeds) to determine the exchange rate between deposited assets and mUSD. With oracle feeds in place, the protocol can adapt to different price sources and handle a wide array of assets seamlessly. Using asset's exact on-chain exchange rate enables slippageless trades between assets supported by the vault, as opposed to slippage-prone, AMM counterparts.

Although METASTABLE currently focuses on USD-pegged stablecoins, its architecture has been designed modularly to allow extending the protocol with new meta coins. One could imagine a future where METASTABLE supports the creation of other meta coins, such as mBTC or mETH.

Officiële website: https://mstable.io/
Whitepaper: https://docs.mstable.io/

Meta USD (MUSD) Tokenomieen prijsanalyse

Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Meta USD (MUSD), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token.

Marktkapitalisatie: $ 4.37M
Totale voorraad: $ 4.37M
Circulerende voorraad: $ 4.37M
FDV (volledig verwaterde waardering): $ 4.37M
Hoogste ooit: $ 1.086
Laagste ooit: $ 0
Huidige prijs: $ 1.0

Meta USD (MUSD) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases

Inzicht in de tokenomie van Meta USD (MUSD) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn.

Kerncijfers en hoe ze worden berekend:

Totale voorraad: Het maximum aantal MUSD tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt.
Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is.
Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MUSD tokens er in totaal kunnen bestaan.
FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn.
Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn.

Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders?

Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit.
Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn.
Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle.
Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.

Prijsvoorspelling van MUSD

Wil je weten waar je MUSD naartoe gaat? Onze MUSD prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

