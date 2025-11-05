META FINANCIAL AI (MEFAI) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00267103 $ 0.00267103 $ 0.00267103 24u laag $ 0.00311722 $ 0.00311722 $ 0.00311722 24u hoog 24u laag $ 0.00267103$ 0.00267103 $ 0.00267103 24u hoog $ 0.00311722$ 0.00311722 $ 0.00311722 Hoogste prijs ooit $ 0.02723048$ 0.02723048 $ 0.02723048 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) -1.90% Prijswijziging (1D) -3.98% Prijswijziging (7D) -33.84% Prijswijziging (7D) -33.84%

META FINANCIAL AI (MEFAI) real-time prijs is $0.00291639. De afgelopen 24 uur werd er MEFAI verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00267103 en een hoogtepunt van $ 0.00311722, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De MEFAI hoogste prijs aller tijden is $ 0.02723048, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is MEFAI met -1.90% veranderd in het afgelopen uur, -3.98% in de afgelopen 24 uur en -33.84% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

META FINANCIAL AI (MEFAI) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 1.70M$ 1.70M $ 1.70M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 1.70M$ 1.70M $ 1.70M Circulerende voorraad 581.12M 581.12M 581.12M Totale voorraad 581,117,073.1380523 581,117,073.1380523 581,117,073.1380523

De huidige marktkapitalisatie van META FINANCIAL AI is $ 1.70M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van MEFAI is 581.12M, met een totale voorraad van 581117073.1380523. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 1.70M.