De live META FINANCIAL AI prijs vandaag is 0.00291639 USD. Volg realtime MEFAI naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de MEFAI prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live META FINANCIAL AI prijs vandaag is 0.00291639 USD. Volg realtime MEFAI naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de MEFAI prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over MEFAI

MEFAI Prijsinformatie

Wat is MEFAI

MEFAI whitepaper

MEFAI officiële website

MEFAI tokenomie

MEFAI Prijsvoorspelling

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

META FINANCIAL AI logo

META FINANCIAL AI Prijs (MEFAI)

Niet genoteerd

1 MEFAI naar USD live prijs:

$0.00291639
-3.90%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
META FINANCIAL AI (MEFAI) live prijsgrafiek
META FINANCIAL AI (MEFAI) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.00267103
24u laag
$ 0.00311722
24u hoog

$ 0.00267103
$ 0.00311722
$ 0.02723048
$ 0
-1.90%

-3.98%

-33.84%

-33.84%

META FINANCIAL AI (MEFAI) real-time prijs is $0.00291639. De afgelopen 24 uur werd er MEFAI verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00267103 en een hoogtepunt van $ 0.00311722, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De MEFAI hoogste prijs aller tijden is $ 0.02723048, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is MEFAI met -1.90% veranderd in het afgelopen uur, -3.98% in de afgelopen 24 uur en -33.84% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

META FINANCIAL AI (MEFAI) Marktinformatie

$ 1.70M
--
$ 1.70M
581.12M
581,117,073.1380523
De huidige marktkapitalisatie van META FINANCIAL AI is $ 1.70M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van MEFAI is 581.12M, met een totale voorraad van 581117073.1380523. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 1.70M.

META FINANCIAL AI (MEFAI) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van META FINANCIAL AI naar USD $ -0.000120946321041262.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van META FINANCIAL AI naar USD $ +0.0149522393.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van META FINANCIAL AI naar USD $ +0.0334739846.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van META FINANCIAL AI naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.000120946321041262-3.98%
30 dagen$ +0.0149522393+512.70%
60 dagen$ +0.0334739846+1,147.79%
90 dagen$ 0--

Wat is META FINANCIAL AI (MEFAI)?

MEFAI is an institutional-grade trading intelligence system leveraging AI to process high-frequency data streams from on-chain activity, derivatives markets, order book depth, and behavioral sentiment. It delivers real-time structural market bias signals for strategic decision-making. Designed for professionals, MEFAI eliminates emotional bias and provides a transparent, rules-based edge in modern algorithmic environments.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

META FINANCIAL AI (MEFAI) hulpbron

Whitepaper
Officiële website

META FINANCIAL AI Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal META FINANCIAL AI (MEFAI) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je META FINANCIAL AI (MEFAI) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor META FINANCIAL AI te bekijken.

Bekijk nu de META FINANCIAL AI prijsvoorspelling !

MEFAI naar lokale valuta's

META FINANCIAL AI (MEFAI) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van META FINANCIAL AI (MEFAI) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van MEFAI token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over META FINANCIAL AI (MEFAI)

Hoeveel is META FINANCIAL AI (MEFAI) vandaag waard?
De live MEFAI prijs in USD is 0.00291639 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige MEFAI naar USD prijs?
De huidige prijs van MEFAI naar USD is $ 0.00291639. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van META FINANCIAL AI?
De marktkapitalisatie van MEFAI is $ 1.70M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van MEFAI?
De circulerende voorraad van MEFAI is 581.12M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van MEFAI?
MEFAI bereikte een ATH-prijs van 0.02723048 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van MEFAI?
MEFAI zag een ATL-prijs van 0 USD.
Wat is het handelsvolume van MEFAI?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van MEFAI is -- USD.
Zal MEFAI dit jaar hoger gaan?
MEFAI kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de MEFAI prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
