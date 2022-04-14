Meta Apes PEEL (PEEL) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Meta Apes PEEL (PEEL), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Meta Apes PEEL (PEEL) Informatie Meta Apes is a free-to-play, play-and-earn MMO strategy game designed for mobile. It is set in a post-apocalyptic world, in which humanity has ended and a new era ruled by Apes has begun. Next on the agenda is space domination. Each player will have to work closely with his or her Gang to become the strongest Clan and win the ultimate race to space. Officiële website: https://metaapesgame.com/

Meta Apes PEEL (PEEL) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Meta Apes PEEL (PEEL), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 157.12K $ 157.12K $ 157.12K Totale voorraad: $ 203.65M $ 203.65M $ 203.65M Circulerende voorraad: $ 176.25M $ 176.25M $ 176.25M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 181.55K $ 181.55K $ 181.55K Hoogste ooit: $ 0.236463 $ 0.236463 $ 0.236463 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00089149 $ 0.00089149 $ 0.00089149 Meer informatie over Meta Apes PEEL (PEEL) prijs

Meta Apes PEEL (PEEL) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Meta Apes PEEL (PEEL) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PEEL tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PEEL tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PEEL begrijpt, kun je de live prijs van PEEL token verkennen!

Prijsvoorspelling van PEEL Wil je weten waar je PEEL naartoe gaat? Onze PEEL prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van PEEL token!

