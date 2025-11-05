BeursDEX+
Koop cryptoMarktenSpotFutures500XEarnEvenementen
Meer
De live Messiah prijs vandaag is 0.075502 USD. Volg realtime MSIA naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de MSIA prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live Messiah prijs vandaag is 0.075502 USD. Volg realtime MSIA naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de MSIA prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over MSIA

MSIA Prijsinformatie

Wat is MSIA

MSIA whitepaper

MSIA officiële website

MSIA tokenomie

MSIA Prijsvoorspelling

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

Messiah logo

Messiah Prijs (MSIA)

Niet genoteerd

1 MSIA naar USD live prijs:

$0.075502
$0.075502$0.075502
-3.80%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
Messiah (MSIA) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:31:49 (UTC+8)

Messiah (MSIA) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.069989
$ 0.069989$ 0.069989
24u laag
$ 0.080688
$ 0.080688$ 0.080688
24u hoog

$ 0.069989
$ 0.069989$ 0.069989

$ 0.080688
$ 0.080688$ 0.080688

$ 0.539528
$ 0.539528$ 0.539528

$ 0.054834
$ 0.054834$ 0.054834

-0.45%

-3.88%

-24.30%

-24.30%

Messiah (MSIA) real-time prijs is $0.075502. De afgelopen 24 uur werd er MSIA verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.069989 en een hoogtepunt van $ 0.080688, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De MSIA hoogste prijs aller tijden is $ 0.539528, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.054834 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is MSIA met -0.45% veranderd in het afgelopen uur, -3.88% in de afgelopen 24 uur en -24.30% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Messiah (MSIA) Marktinformatie

$ 933.63K
$ 933.63K$ 933.63K

--
----

$ 7.56M
$ 7.56M$ 7.56M

12.35M
12.35M 12.35M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Messiah is $ 933.63K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van MSIA is 12.35M, met een totale voorraad van 100000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 7.56M.

Messiah (MSIA) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Messiah naar USD $ -0.00304884546830349.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Messiah naar USD $ -0.0453378486.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Messiah naar USD $ -0.0507396241.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Messiah naar USD $ -0.16101095390247865.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.00304884546830349-3.88%
30 dagen$ -0.0453378486-60.04%
60 dagen$ -0.0507396241-67.20%
90 dagen$ -0.16101095390247865-68.07%

Wat is Messiah (MSIA)?

The complexity and resource-intensive nature of deploying and managing web3 infrastructure present significant barriers to entry for many users; from a financial and technical perspective. Messiah aims to address these challenges by offering user-friendly, one-click deployment tools and automated management services for nodes, smart contracts, decentralised application and crypto mining operations. In simplifying these processes, we make the relevant infrastructure accessible to a broader audience, promoting widespread adoption of web3.

Messiah’s Mission

Current centralized systems face significant challenges, necessitating a reassessment of traditional approaches. Once the backbone of the digital revolution, centralized infrastructure now exposes vulnerabilities, creating single points of failure that increase the risks of cyberattacks and downtime. These vulnerabilities compromise internet services and data integrity. As the digital ecosystem grows more complex, the fragility of centralized systems becomes increasingly apparent. Messiah recognizes the urgent need for robust security measures to protect against unauthorized access and security breaches.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Messiah (MSIA) hulpbron

Whitepaper
Officiële website

Messiah Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Messiah (MSIA) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Messiah (MSIA) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Messiah te bekijken.

Bekijk nu de Messiah prijsvoorspelling !

MSIA naar lokale valuta's

Messiah (MSIA) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Messiah (MSIA) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van MSIA token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Messiah (MSIA)

Hoeveel is Messiah (MSIA) vandaag waard?
De live MSIA prijs in USD is 0.075502 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige MSIA naar USD prijs?
De huidige prijs van MSIA naar USD is $ 0.075502. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Messiah?
De marktkapitalisatie van MSIA is $ 933.63K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van MSIA?
De circulerende voorraad van MSIA is 12.35M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van MSIA?
MSIA bereikte een ATH-prijs van 0.539528 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van MSIA?
MSIA zag een ATL-prijs van 0.054834 USD.
Wat is het handelsvolume van MSIA?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van MSIA is -- USD.
Zal MSIA dit jaar hoger gaan?
MSIA kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de MSIA prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:31:49 (UTC+8)

Messiah (MSIA) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

POPULAIR

Momenteel populaire cryptocurrency's die veel marktaandacht krijgen

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$102,493.01
$102,493.01$102,493.01

-0.66%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,332.29
$3,332.29$3,332.29

-4.98%

Solana logo

Solana

SOL

$158.47
$158.47$158.47

-1.86%

USDCoin logo

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

-0.01%

Momentum logo

Momentum

MMT

$1.1735
$1.1735$1.1735

+56.98%

TOPvolume

De cryptocurrency's met het hoogste handelsvolume

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$102,493.01
$102,493.01$102,493.01

-0.66%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,332.29
$3,332.29$3,332.29

-4.98%

Solana logo

Solana

SOL

$158.47
$158.47$158.47

-1.86%

XRP logo

XRP

XRP

$2.2506
$2.2506$2.2506

-1.38%

DOGE logo

DOGE

DOGE

$0.16432
$0.16432$0.16432

+0.23%

Nieuw toegevoegd

Onlangs genoteerde cryptocurrency's die beschikbaar zijn voor handel

UnifAI logo

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN64 logo

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logo

Sentism

SENTIS

$0.04184
$0.04184$0.04184

+67.36%

MemeMarket logo

MemeMarket

MFUN

$0.00959
$0.00959$0.00959

+27.86%

Backstage logo

Backstage

BKS

$0.00579
$0.00579$0.00579

-10.92%

Topstijgers

De beste cryptopumps van vandaag

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.2537
$0.2537$0.2537

+407.40%

PlayMindProtocol logo

PlayMindProtocol

PMIND

$0.07353
$0.07353$0.07353

+379.33%

Datasoul logo

Datasoul

DATASOUL

$0.0000000045993
$0.0000000045993$0.0000000045993

+228.47%

JUICY logo

JUICY

JUICY

$0.1912
$0.1912$0.1912

+191.90%

NexAIPhone logo

NexAIPhone

NEXAIPHONE

$0.000008651
$0.000008651$0.000008651

+126.64%