Messiah (MSIA) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.069989 $ 0.069989 $ 0.069989 24u laag $ 0.080688 $ 0.080688 $ 0.080688 24u hoog 24u laag $ 0.069989$ 0.069989 $ 0.069989 24u hoog $ 0.080688$ 0.080688 $ 0.080688 Hoogste prijs ooit $ 0.539528$ 0.539528 $ 0.539528 Laagste prijs $ 0.054834$ 0.054834 $ 0.054834 Prijswijziging (1u) -0.45% Prijswijziging (1D) -3.88% Prijswijziging (7D) -24.30% Prijswijziging (7D) -24.30%

Messiah (MSIA) real-time prijs is $0.075502. De afgelopen 24 uur werd er MSIA verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.069989 en een hoogtepunt van $ 0.080688, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De MSIA hoogste prijs aller tijden is $ 0.539528, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.054834 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is MSIA met -0.45% veranderd in het afgelopen uur, -3.88% in de afgelopen 24 uur en -24.30% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Messiah (MSIA) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 933.63K$ 933.63K $ 933.63K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 7.56M$ 7.56M $ 7.56M Circulerende voorraad 12.35M 12.35M 12.35M Totale voorraad 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Messiah is $ 933.63K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van MSIA is 12.35M, met een totale voorraad van 100000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 7.56M.