Meso Finance (MESO) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00328526 $ 0.00328526 $ 0.00328526 24u laag $ 0.00336857 $ 0.00336857 $ 0.00336857 24u hoog 24u laag $ 0.00328526$ 0.00328526 $ 0.00328526 24u hoog $ 0.00336857$ 0.00336857 $ 0.00336857 Hoogste prijs ooit $ 0.01036063$ 0.01036063 $ 0.01036063 Laagste prijs $ 0.00328526$ 0.00328526 $ 0.00328526 Prijswijziging (1u) -- Prijswijziging (1D) -0.49% Prijswijziging (7D) -25.30% Prijswijziging (7D) -25.30%

Meso Finance (MESO) real-time prijs is $0.00330991. De afgelopen 24 uur werd er MESO verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00328526 en een hoogtepunt van $ 0.00336857, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De MESO hoogste prijs aller tijden is $ 0.01036063, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00328526 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is MESO met -- veranderd in het afgelopen uur, -0.49% in de afgelopen 24 uur en -25.30% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Meso Finance (MESO) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 125.37K$ 125.37K $ 125.37K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 3.31M$ 3.31M $ 3.31M Circulerende voorraad 37.88M 37.88M 37.88M Totale voorraad 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Meso Finance is $ 125.37K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van MESO is 37.88M, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 3.31M.