Merkle Trade (MKL) Informatie Merkle Trade is the first gamified perpetual futures decentralized exchange (DEX) based on Aptos. It provides omnichain support, including EVM wallet integration via LayerZero. Backed by prominent investors like Hashed and Arrington Capital, Merkle Trade uniquely combines a high-performance, secure perpetual DEX with the engaging, social elements of popular online and RPG games. Believing that making directional bets on volatile assets like crypto should be fun for all, the platform has significantly lowered the barriers to entry for leverage trading crypto, commodities, and forex. In 10 months, Merkle Trade has amassed over $13.5 billion in cumulative trading volume and attracted more than 125,000 traders. Officiële website: https://merkle.trade/

Merkle Trade (MKL) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Merkle Trade (MKL), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 2.01M $ 2.01M $ 2.01M Totale voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Circulerende voorraad: $ 35.15M $ 35.15M $ 35.15M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 5.72M $ 5.72M $ 5.72M Hoogste ooit: $ 0.46655 $ 0.46655 $ 0.46655 Laagste ooit: $ 0.053101 $ 0.053101 $ 0.053101 Huidige prijs: $ 0.057185 $ 0.057185 $ 0.057185 Meer informatie over Merkle Trade (MKL) prijs

Merkle Trade (MKL) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Merkle Trade (MKL) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MKL tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MKL tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MKL begrijpt, kun je de live prijs van MKL token verkennen!

