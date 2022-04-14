Meridian MST (MST) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Meridian MST (MST), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Meridian MST (MST) Informatie We offer a decentralized, native stablecoin designed for smaller chains, providing them with a means to avoid external risks. Our stablecoin protocol is a direct fork of Liquity, and $MST serves as the secondary token in the Meridian ecosystem, accumulating all protocol fees for its stakeholders. Utilizing our stablecoin, we have developed a suite of products, including Meridian Trade and Lend, which are forks of GMX and Aave, respectively. Officiële website: https://www.meridianfinance.net/

Meridian MST (MST) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Meridian MST (MST), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 729.81K $ 729.81K $ 729.81K Totale voorraad: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Circulerende voorraad: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 729.81K $ 729.81K $ 729.81K Hoogste ooit: $ 0.921732 $ 0.921732 $ 0.921732 Laagste ooit: $ 0.04745054 $ 0.04745054 $ 0.04745054 Huidige prijs: $ 0.072981 $ 0.072981 $ 0.072981 Meer informatie over Meridian MST (MST) prijs

Meridian MST (MST) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Meridian MST (MST) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MST tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MST tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MST begrijpt, kun je de live prijs van MST token verkennen!

Prijsvoorspelling van MST Wil je weten waar je MST naartoe gaat? Onze MST prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van MST token!

