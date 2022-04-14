Merge (MERGE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Merge (MERGE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Merge (MERGE) Informatie Merge is the collaborative result of multi-functional teams and individuals who focus on providing Software as a Service (SaaS) powered by the Blockchain. With the support of the MERGE Cryptocurrency, and based on its Tokenomics model, where both users and developers benefit from each other, Merge provides a wide range of solutions for crypto and non-crypto oriented users, teams, and companies. One one side, Merge acts as a trusted third party that pays for the services users use with their investments. Users get back the tokens they invest once they stop using the services Merge provides. On the other, Merge attracts developers who create their own software apps, tools and solutions, being them blockchain and non-blockchain based. Merge helps them bringing their creations to the market and transitioning them to Software as a Service. Developers get then compensated when users and partners use their services. Officiële website: https://projectmerge.org/

Merge (MERGE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Merge (MERGE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 14.39K $ 14.39K $ 14.39K Totale voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Circulerende voorraad: $ 90.33M $ 90.33M $ 90.33M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 15.92K $ 15.92K $ 15.92K Hoogste ooit: $ 0.091276 $ 0.091276 $ 0.091276 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00015928 $ 0.00015928 $ 0.00015928 Meer informatie over Merge (MERGE) prijs

Merge (MERGE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Merge (MERGE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MERGE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MERGE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MERGE begrijpt, kun je de live prijs van MERGE token verkennen!

