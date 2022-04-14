MerchMinter (MRCHR) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in MerchMinter (MRCHR), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

MerchMinter (MRCHR) Informatie Your Merch on Amazon Grow your community and make a profit by simply uploading your designs and we will take care of the rest while you focus on your brand. MerchMinter is the easiest and fastest way to mint and sell your own merch on Amazon in multiple countries, eliminating the complexity, time, resource, and cost barriers to attract millions of crypto and non-crypto people. So, whether you're looking to scale your project or streamline the process of equipping your team and ambassadors with staff clothing, you've come to the right place. Doing this well involves getting four key pieces correct: Simple Setup, Compliance, Selling Experience, and Growth Ecosystem. Simple Setup (Launch in Minutes) All you need to do is create your design or use our AI design creator (coming soon), upload it here, select products and colors, set your royalties, and we'll handle the rest. We sync your products to Amazon, where they're automatically printed and shipped on demand, ensuring everything is ready for customers and staff to find and buy your merch. And yes, we are optimized for multiple countries from the start — no extra setup required! Your merch will be purchasable in USA (amazon.com), UK (amazon.co.uk), Germany (amazon.de), France (amazon.fr), Italy (amazon.it), Spain (amazon.es), and Japan (amazon.co.jp). And yes, Amazon handles the whole support for your customers: questions, returns and refunds - no attention from you required! Officiële website: https://www.merchminter.com/ Whitepaper: https://www.merchminter.com/whitepaper Koop nu MRCHR!

MerchMinter (MRCHR) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor MerchMinter (MRCHR), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 306.45K $ 306.45K $ 306.45K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 915.67M $ 915.67M $ 915.67M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 334.67K $ 334.67K $ 334.67K Hoogste ooit: $ 0.00122356 $ 0.00122356 $ 0.00122356 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00033472 $ 0.00033472 $ 0.00033472 Meer informatie over MerchMinter (MRCHR) prijs

MerchMinter (MRCHR) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van MerchMinter (MRCHR) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MRCHR tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MRCHR tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MRCHR begrijpt, kun je de live prijs van MRCHR token verkennen!

Prijsvoorspelling van MRCHR Wil je weten waar je MRCHR naartoe gaat? Onze MRCHR prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van MRCHR token!

