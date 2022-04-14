Meowcoin (MEWC) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Meowcoin (MEWC), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Meowcoin (MEWC) Informatie Meowcoin is a platform built on the KaWPOW algorithm that aims to integrate blockchain technology in the animal sector, provide small scale miners with a profitable blockchain to devote their hash to, and benefit the wider animal sector through philanthropic means. Meowcoin donates part of the block reward to animal shelters. Meowcoin is a platform built on the KaWPOW algorithm that aims to integrate blockchain technology in the animal sector, provide small scale miners with a profitable blockchain to devote their hash to, and benefit the wider animal sector through philanthropic means. Meowcoin donates part of the block reward to animal shelters. Officiële website: https://www.mewccrypto.com/ Whitepaper: https://www.mewccrypto.com/_files/ugd/1698d0_9076396aa37e4187a312760a6e98006a.pdf Koop nu MEWC!

Meowcoin (MEWC) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Meowcoin (MEWC), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 432.48K $ 432.48K $ 432.48K Totale voorraad: $ 7.97B $ 7.97B $ 7.97B Circulerende voorraad: $ 7.97B $ 7.97B $ 7.97B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 432.48K $ 432.48K $ 432.48K Hoogste ooit: $ 0.00215431 $ 0.00215431 $ 0.00215431 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Meowcoin (MEWC) prijs

Meowcoin (MEWC) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Meowcoin (MEWC) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MEWC tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MEWC tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MEWC begrijpt, kun je de live prijs van MEWC token verkennen!

