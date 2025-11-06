BeursDEX+
De live Mentat prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime SPICE naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de SPICE prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over SPICE

SPICE Prijsinformatie

Wat is SPICE

SPICE officiële website

SPICE tokenomie

SPICE Prijsvoorspelling

Mentat logo

Mentat Prijs (SPICE)

Niet genoteerd

1 SPICE naar USD live prijs:

--
----
0.00%1D
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden.
USD
Mentat (SPICE) live prijsgrafiek
Mentat (SPICE) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0
$ 0$ 0
24u laag
$ 0
$ 0$ 0
24u hoog

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.03520001
$ 0.03520001$ 0.03520001

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Mentat (SPICE) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er SPICE verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De SPICE hoogste prijs aller tijden is $ 0.03520001, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is SPICE met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en 0.00% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Mentat (SPICE) Marktinformatie

$ 7.12K
$ 7.12K$ 7.12K

--
----

$ 7.12K
$ 7.12K$ 7.12K

999.84M
999.84M 999.84M

999,836,677.094542
999,836,677.094542 999,836,677.094542

De huidige marktkapitalisatie van Mentat is $ 7.12K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van SPICE is 999.84M, met een totale voorraad van 999836677.094542. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 7.12K.

Mentat (SPICE) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Mentat naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Mentat naar USD $ 0.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Mentat naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Mentat naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0--
30 dagen$ 0-29.21%
60 dagen$ 0-10.29%
90 dagen$ 0--

Wat is Mentat (SPICE)?

Mentat is a crypto intelligence engine built to power Web3 agentic frameworks and consumer applications. It empowers users and apps to effortlessly access blockchain data, supporting tasks ranging from basic insights to advanced research and complex multi-step analysis.

Mentat combines agentic planning with comprehensive access to DeFi protocols, market data, and cross-chain services; our platform can autonomously synthesize large volumes of real-time information. It handles everything from granular tasks like parsing transaction histories and evaluating token distributions to more complex behaviors like running liquidity pool analyses. In the future, we will build out support for higher-level on-chain operations such as detecting security vulnerabilities in smart contracts, executing sophisticated DeFi activities, or coordinating and optimizing on-chain governance proposals. The result is a uniquely powerful system that democratizes advanced blockchain reasoning—empowering anyone, from casual investors to engineers, to make data-driven decisions and build the next generation of AI-enabled, decentralized applications without wrestling with technical complexity.

The breakthrough we are introducing hinges on a new class of AI systems often referred to as reasoning models. These models—pioneered by major research labs and now rapidly adopted by the broader AI community—possess the ability to parse text instructions, translate them into executable commands, and intelligently chain multiple tools together to complete complex tasks. They move beyond simple “question and answer” interactions and can orchestrate entire workflows.

This shift represents a generational leap from conventional language models to agentic AI systems capable of long-term planning and contextual tool usage. In essence, they do not just respond with “what” is needed; they also determine “how” to accomplish it by selecting and orchestrating the appropriate tools. Think of them as the brains behind the next wave of automation—capable of analyzing on-chain data, running calculations, generating visualizations, and conducting simulations in an adaptive, goal-oriented manner.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Mentat (SPICE) hulpbron

Officiële website

Mentat Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Mentat (SPICE) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Mentat (SPICE) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Mentat te bekijken.

Bekijk nu de Mentat prijsvoorspelling !

SPICE naar lokale valuta's

Mentat (SPICE) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Mentat (SPICE) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van SPICE token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Mentat (SPICE)

Hoeveel is Mentat (SPICE) vandaag waard?
De live SPICE prijs in USD is 0 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige SPICE naar USD prijs?
De huidige prijs van SPICE naar USD is $ 0. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Mentat?
De marktkapitalisatie van SPICE is $ 7.12K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van SPICE?
De circulerende voorraad van SPICE is 999.84M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van SPICE?
SPICE bereikte een ATH-prijs van 0.03520001 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van SPICE?
SPICE zag een ATL-prijs van 0 USD.
Wat is het handelsvolume van SPICE?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van SPICE is -- USD.
Zal SPICE dit jaar hoger gaan?
SPICE kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de SPICE prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-06 03:26:44 (UTC+8)

Mentat (SPICE) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

