Meng Chong (MENG) Tokenomie
Meng Chong (MENG) Informatie
Memecoin for the most viral bunny on TikTok. Say hello to the fluffiest star of the crypto world: $MENG, the bunny that stole hearts on TikTok and beyond!
With a tongue that could disarm even the grumpiest crypto bears, $MENG is more than a coin. It’s a movement of joy, cuteness, and community.
Why settle for ordinary when you can hop into a world powered by pure adorableness? $MENG is here to remind us all that even in the fast-paced world of crypto, there’s always time to stop, smile, and share a laugh.
Join the $MENG family today and be part of the most charming critter haven on Solana. Together, let’s make the fluffiest coin go to the moon… one hop at a time!
When $MENG hops, we all hop.
Meng Chong (MENG) Tokenomieen prijsanalyse
Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Meng Chong (MENG), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token.
Meng Chong (MENG) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases
Inzicht in de tokenomie van Meng Chong (MENG) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn.
Kerncijfers en hoe ze worden berekend:
Totale voorraad:
Het maximum aantal MENG tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt.
Circulerende voorraad:
Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is.
Maximale voorraad:
De harde limiet op hoeveel MENG tokens er in totaal kunnen bestaan.
FDV (volledig verwaterde waardering):
Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn.
Inflatiepercentage:
Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn.
Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders?
Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit.
Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn.
Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle.
Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.
Nu je de tokenomie van MENG begrijpt, kun je de live prijs van MENG token verkennen!
Prijsvoorspelling van MENG
Wil je weten waar je MENG naartoe gaat? Onze MENG prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.
Waarom zou je voor MEXC kiezen?
MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen.
Disclaimer
De tokenomie-gegevens op deze pagina zijn afkomstig van bronnen van derden. MEXC garandeert niet dat deze informatie correct is. Voer grondig onderzoek uit voordat je gaat investeren.