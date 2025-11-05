MEMEXSOL (MEMEXSOL) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00002887 $ 0.00002887 $ 0.00002887 24u laag $ 0.00003165 $ 0.00003165 $ 0.00003165 24u hoog 24u laag $ 0.00002887$ 0.00002887 $ 0.00002887 24u hoog $ 0.00003165$ 0.00003165 $ 0.00003165 Hoogste prijs ooit $ 0.00008816$ 0.00008816 $ 0.00008816 Laagste prijs $ 0.00002231$ 0.00002231 $ 0.00002231 Prijswijziging (1u) -0.54% Prijswijziging (1D) -1.36% Prijswijziging (7D) -29.42% Prijswijziging (7D) -29.42%

MEMEXSOL (MEMEXSOL) real-time prijs is $0.00003122. De afgelopen 24 uur werd er MEMEXSOL verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00002887 en een hoogtepunt van $ 0.00003165, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De MEMEXSOL hoogste prijs aller tijden is $ 0.00008816, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00002231 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is MEMEXSOL met -0.54% veranderd in het afgelopen uur, -1.36% in de afgelopen 24 uur en -29.42% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

MEMEXSOL (MEMEXSOL) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 31.30K$ 31.30K $ 31.30K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 31.30K$ 31.30K $ 31.30K Circulerende voorraad 1000.00M 1000.00M 1000.00M Totale voorraad 999,999,999.46 999,999,999.46 999,999,999.46

De huidige marktkapitalisatie van MEMEXSOL is $ 31.30K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van MEMEXSOL is 1000.00M, met een totale voorraad van 999999999.46. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 31.30K.