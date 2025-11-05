Memetern (MXT) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.01965756 $ 0.01965756 $ 0.01965756 24u laag $ 0.02120813 $ 0.02120813 $ 0.02120813 24u hoog 24u laag $ 0.01965756$ 0.01965756 $ 0.01965756 24u hoog $ 0.02120813$ 0.02120813 $ 0.02120813 Hoogste prijs ooit $ 0.02951287$ 0.02951287 $ 0.02951287 Laagste prijs $ 0.00430847$ 0.00430847 $ 0.00430847 Prijswijziging (1u) -0.08% Prijswijziging (1D) +4.76% Prijswijziging (7D) -1.90% Prijswijziging (7D) -1.90%

Memetern (MXT) real-time prijs is $0.02072691. De afgelopen 24 uur werd er MXT verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.01965756 en een hoogtepunt van $ 0.02120813, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De MXT hoogste prijs aller tijden is $ 0.02951287, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00430847 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is MXT met -0.08% veranderd in het afgelopen uur, +4.76% in de afgelopen 24 uur en -1.90% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Memetern (MXT) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 20.74M$ 20.74M $ 20.74M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 20.74M$ 20.74M $ 20.74M Circulerende voorraad 1.00B 1.00B 1.00B Totale voorraad 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Memetern is $ 20.74M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van MXT is 1.00B, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 20.74M.