De live Memesis World prijs vandaag is 0.01133386 USD. Volg realtime MEMS naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de MEMS prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Memesis World Prijs (MEMS)

$0.01133386
Memesis World (MEMS) live prijsgrafiek
Memesis World (MEMS) Prijsinformatie (USD)

Memesis World (MEMS) real-time prijs is $0.01133386. De afgelopen 24 uur werd er MEMS verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De MEMS hoogste prijs aller tijden is $ 0.01219792, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00798364 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is MEMS met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en 0.00% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Memesis World (MEMS) Marktinformatie

De huidige marktkapitalisatie van Memesis World is $ 5.89M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van MEMS is 530.00M, met een totale voorraad van 999999777.848888. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 11.33M.

Memesis World (MEMS) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Memesis World naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Memesis World naar USD $ +0.0005517980.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Memesis World naar USD $ +0.0016692701.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Memesis World naar USD $ +0.001070443759676094.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0--
30 dagen$ +0.0005517980+4.87%
60 dagen$ +0.0016692701+14.73%
90 dagen$ +0.001070443759676094+10.43%

Wat is Memesis World (MEMS)?

Memesis World is a Telegram-native Play-to-Earn (P2E) gaming ecosystem built on the Solana blockchain. It allows players to earn MEMS tokens by tapping, completing daily and weekly tasks, and climbing competitive leaderboards – all directly inside a simple Telegram Mini-App.

Beyond the game, Memesis is expanding into a full Web3 gaming infrastructure:

Partner+ – enabling game studios to integrate Play-to-Earn or loyalty systems through a ready-to-use SDK.

Playground – allowing independent developers to publish and monetize games directly within the Memesis ecosystem.

Memesis aims to onboard millions of Web2 players into Web3 by combining fun gameplay, seamless user experience, and real token rewards.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd.

Memesis World Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Memesis World (MEMS) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Memesis World (MEMS) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Memesis World te bekijken.

Bekijk nu de Memesis World prijsvoorspelling !

Memesis World (MEMS) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Memesis World (MEMS) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van MEMS token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Memesis World (MEMS)

Hoeveel is Memesis World (MEMS) vandaag waard?
De live MEMS prijs in USD is 0.01133386 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige MEMS naar USD prijs?
De huidige prijs van MEMS naar USD is $ 0.01133386. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Memesis World?
De marktkapitalisatie van MEMS is $ 5.89M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van MEMS?
De circulerende voorraad van MEMS is 530.00M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van MEMS?
MEMS bereikte een ATH-prijs van 0.01219792 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van MEMS?
MEMS zag een ATL-prijs van 0.00798364 USD.
Wat is het handelsvolume van MEMS?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van MEMS is -- USD.
Zal MEMS dit jaar hoger gaan?
MEMS kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de MEMS prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

