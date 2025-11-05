Memesis World (MEMS) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.01219792$ 0.01219792 $ 0.01219792 Laagste prijs $ 0.00798364$ 0.00798364 $ 0.00798364 Prijswijziging (1u) -- Prijswijziging (1D) -- Prijswijziging (7D) 0.00% Prijswijziging (7D) 0.00%

Memesis World (MEMS) real-time prijs is $0.01133386. De afgelopen 24 uur werd er MEMS verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De MEMS hoogste prijs aller tijden is $ 0.01219792, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00798364 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is MEMS met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en 0.00% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Memesis World (MEMS) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 5.89M$ 5.89M $ 5.89M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 11.33M$ 11.33M $ 11.33M Circulerende voorraad 530.00M 530.00M 530.00M Totale voorraad 999,999,777.848888 999,999,777.848888 999,999,777.848888

De huidige marktkapitalisatie van Memesis World is $ 5.89M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van MEMS is 530.00M, met een totale voorraad van 999999777.848888. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 11.33M.