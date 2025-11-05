Memerot (MEMEROT) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.00109721$ 0.00109721 $ 0.00109721 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) -0.28% Prijswijziging (1D) -5.69% Prijswijziging (7D) -25.54% Prijswijziging (7D) -25.54%

Memerot (MEMEROT) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er MEMEROT verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De MEMEROT hoogste prijs aller tijden is $ 0.00109721, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is MEMEROT met -0.28% veranderd in het afgelopen uur, -5.69% in de afgelopen 24 uur en -25.54% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Memerot (MEMEROT) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 109.08K$ 109.08K $ 109.08K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 149.91K$ 149.91K $ 149.91K Circulerende voorraad 727.60M 727.60M 727.60M Totale voorraad 999,985,679.017029 999,985,679.017029 999,985,679.017029

De huidige marktkapitalisatie van Memerot is $ 109.08K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van MEMEROT is 727.60M, met een totale voorraad van 999985679.017029. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 149.91K.