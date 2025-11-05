BeursDEX+
Koop cryptoMarktenSpotFutures500XEarnEvenementen
Meer
De live Memeputer prijs vandaag is 0.00059018 USD. Volg realtime MEMEPUTER naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de MEMEPUTER prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live Memeputer prijs vandaag is 0.00059018 USD. Volg realtime MEMEPUTER naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de MEMEPUTER prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over MEMEPUTER

MEMEPUTER Prijsinformatie

Wat is MEMEPUTER

MEMEPUTER officiële website

MEMEPUTER tokenomie

MEMEPUTER Prijsvoorspelling

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

Memeputer logo

Memeputer Prijs (MEMEPUTER)

Niet genoteerd

1 MEMEPUTER naar USD live prijs:

$0.00058924
$0.00058924$0.00058924
-16.00%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
Memeputer (MEMEPUTER) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 23:18:03 (UTC+8)

Memeputer (MEMEPUTER) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.00056971
$ 0.00056971$ 0.00056971
24u laag
$ 0.00075495
$ 0.00075495$ 0.00075495
24u hoog

$ 0.00056971
$ 0.00056971$ 0.00056971

$ 0.00075495
$ 0.00075495$ 0.00075495

$ 0.00386168
$ 0.00386168$ 0.00386168

$ 0.00006515
$ 0.00006515$ 0.00006515

+1.12%

-15.92%

-49.17%

-49.17%

Memeputer (MEMEPUTER) real-time prijs is $0.00059018. De afgelopen 24 uur werd er MEMEPUTER verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00056971 en een hoogtepunt van $ 0.00075495, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De MEMEPUTER hoogste prijs aller tijden is $ 0.00386168, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00006515 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is MEMEPUTER met +1.12% veranderd in het afgelopen uur, -15.92% in de afgelopen 24 uur en -49.17% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Memeputer (MEMEPUTER) Marktinformatie

$ 486.73K
$ 486.73K$ 486.73K

--
----

$ 486.73K
$ 486.73K$ 486.73K

835.74M
835.74M 835.74M

835,738,536.9432714
835,738,536.9432714 835,738,536.9432714

De huidige marktkapitalisatie van Memeputer is $ 486.73K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van MEMEPUTER is 835.74M, met een totale voorraad van 835738536.9432714. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 486.73K.

Memeputer (MEMEPUTER) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Memeputer naar USD $ -0.000111828882470971.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Memeputer naar USD $ +0.0003030430.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Memeputer naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Memeputer naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.000111828882470971-15.92%
30 dagen$ +0.0003030430+51.35%
60 dagen$ 0--
90 dagen$ 0--

Wat is Memeputer (MEMEPUTER)?

Memeputer is the world’s first AI-powered launchpad designed to automate community building, content creation, and token launches. At its core is the concept of “agents” — AI-driven personalities that can post on X, chat in Telegram, moderate communities, and even launch and promote their own tokens. The platform brings together social automation, tokenization, and community tools into a single system, giving creators, developers, and communities a streamlined way to grow and manage their projects.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Memeputer (MEMEPUTER) hulpbron

Officiële website

Memeputer Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Memeputer (MEMEPUTER) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Memeputer (MEMEPUTER) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Memeputer te bekijken.

Bekijk nu de Memeputer prijsvoorspelling !

MEMEPUTER naar lokale valuta's

Memeputer (MEMEPUTER) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Memeputer (MEMEPUTER) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van MEMEPUTER token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Memeputer (MEMEPUTER)

Hoeveel is Memeputer (MEMEPUTER) vandaag waard?
De live MEMEPUTER prijs in USD is 0.00059018 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige MEMEPUTER naar USD prijs?
De huidige prijs van MEMEPUTER naar USD is $ 0.00059018. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Memeputer?
De marktkapitalisatie van MEMEPUTER is $ 486.73K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van MEMEPUTER?
De circulerende voorraad van MEMEPUTER is 835.74M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van MEMEPUTER?
MEMEPUTER bereikte een ATH-prijs van 0.00386168 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van MEMEPUTER?
MEMEPUTER zag een ATL-prijs van 0.00006515 USD.
Wat is het handelsvolume van MEMEPUTER?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van MEMEPUTER is -- USD.
Zal MEMEPUTER dit jaar hoger gaan?
MEMEPUTER kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de MEMEPUTER prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 23:18:03 (UTC+8)

Memeputer (MEMEPUTER) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

POPULAIR

Momenteel populaire cryptocurrency's die veel marktaandacht krijgen

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$103,293.41
$103,293.41$103,293.41

+0.10%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,362.28
$3,362.28$3,362.28

-4.13%

Solana logo

Solana

SOL

$158.79
$158.79$158.79

-1.66%

USDCoin logo

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

0.00%

Momentum logo

Momentum

MMT

$0.9860
$0.9860$0.9860

+31.90%

TOPvolume

De cryptocurrency's met het hoogste handelsvolume

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$103,293.41
$103,293.41$103,293.41

+0.10%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,362.28
$3,362.28$3,362.28

-4.13%

XRP logo

XRP

XRP

$2.2599
$2.2599$2.2599

-0.97%

Solana logo

Solana

SOL

$158.79
$158.79$158.79

-1.66%

DOGE logo

DOGE

DOGE

$0.16603
$0.16603$0.16603

+1.28%

Nieuw toegevoegd

Onlangs genoteerde cryptocurrency's die beschikbaar zijn voor handel

UnifAI logo

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN64 logo

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logo

Sentism

SENTIS

$0.03765
$0.03765$0.03765

+50.60%

MemeMarket logo

MemeMarket

MFUN

$0.01087
$0.01087$0.01087

+44.93%

Backstage logo

Backstage

BKS

$0.00849
$0.00849$0.00849

+30.61%

Topstijgers

De beste cryptopumps van vandaag

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.2190
$0.2190$0.2190

+338.00%

Datasoul logo

Datasoul

DATASOUL

$0.0000000049496
$0.0000000049496$0.0000000049496

+253.49%

JUICY logo

JUICY

JUICY

$0.2250
$0.2250$0.2250

+243.51%

NexAIPhone logo

NexAIPhone

NEXAIPHONE

$0.000008829
$0.000008829$0.000008829

+131.30%

Giggle Fund logo

Giggle Fund

GIGGLE

$173.72
$173.72$173.72

+111.15%