Memeputer (MEMEPUTER) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00056971 $ 0.00056971 $ 0.00056971 24u laag $ 0.00075495 $ 0.00075495 $ 0.00075495 24u hoog 24u laag $ 0.00056971$ 0.00056971 $ 0.00056971 24u hoog $ 0.00075495$ 0.00075495 $ 0.00075495 Hoogste prijs ooit $ 0.00386168$ 0.00386168 $ 0.00386168 Laagste prijs $ 0.00006515$ 0.00006515 $ 0.00006515 Prijswijziging (1u) +1.12% Prijswijziging (1D) -15.92% Prijswijziging (7D) -49.17% Prijswijziging (7D) -49.17%

Memeputer (MEMEPUTER) real-time prijs is $0.00059018. De afgelopen 24 uur werd er MEMEPUTER verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00056971 en een hoogtepunt van $ 0.00075495, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De MEMEPUTER hoogste prijs aller tijden is $ 0.00386168, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00006515 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is MEMEPUTER met +1.12% veranderd in het afgelopen uur, -15.92% in de afgelopen 24 uur en -49.17% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Memeputer (MEMEPUTER) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 486.73K$ 486.73K $ 486.73K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 486.73K$ 486.73K $ 486.73K Circulerende voorraad 835.74M 835.74M 835.74M Totale voorraad 835,738,536.9432714 835,738,536.9432714 835,738,536.9432714

De huidige marktkapitalisatie van Memeputer is $ 486.73K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van MEMEPUTER is 835.74M, met een totale voorraad van 835738536.9432714. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 486.73K.