MemeGames AI Prijs (MGAMES)
-0.83%
+0.99%
-1.82%
-1.82%
MemeGames AI (MGAMES) real-time prijs is $0.00063747. De afgelopen 24 uur werd er MGAMES verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00062916 en een hoogtepunt van $ 0.00068469, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De MGAMES hoogste prijs aller tijden is $ 0.00726063, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00048718 is .
Wat betreft de prestaties op korte termijn: is MGAMES met -0.83% veranderd in het afgelopen uur, +0.99% in de afgelopen 24 uur en -1.82% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.
De huidige marktkapitalisatie van MemeGames AI is $ 637.47K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van MGAMES is 1.00B, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 637.47K.
Vandaag is de prijswijziging van MemeGames AI naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van MemeGames AI naar USD $ -0.0001579451.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van MemeGames AI naar USD $ -0.0004937190.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van MemeGames AI naar USD $ -0.0023297128011733825.
|Periode
|Wijzigen (USD)
|Wijzigen (%)
|Vandaag
|$ 0
|+0.99%
|30 dagen
|$ -0.0001579451
|-24.77%
|60 dagen
|$ -0.0004937190
|-77.44%
|90 dagen
|$ -0.0023297128011733825
|-78.51%
Own the Token.
Play the Game.
Grow the Community
MG Token ($MGAMES) is your gateway to exclusivity, loyalty rewards, and daily asset growth. A platform-powered asset built on Base (Ethereum Layer 2)—Driven by Meme Games.
Why MG Token ($MGAMES) Matters
MG Token is a Base chain memecoin and platform-exclusive asset at the heart of the Meme Games ecosystem—built for entertainment, loyalty, and community-driven rewards.
MG Tokens are earned and used exclusively within the platform through games, simulator participation, and team-building
MG Tokens can be swapped 1:1 for $MGAMES, a blockchain asset tradable on decentralized exchanges (DEXs) built on Base
$MGAMES provides real blockchain liquidity while MG Tokens fuel the in-game economy
MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.
Hoeveel zal MemeGames AI (MGAMES) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je MemeGames AI (MGAMES) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor MemeGames AI te bekijken.
Bekijk nu de MemeGames AI prijsvoorspelling !
Inzicht in de tokenomie van MemeGames AI (MGAMES) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van MGAMES token !
|Tijd (UTC+8)
|Type
|Informatie
|10-05 21:29:00
|Industrie-updates
Crypto total market cap breaks through $4.15 trillion, reaching new all-time high
|10-05 16:10:00
|Industrie-updates
Bitcoin rises to touch a high of $125,708, setting a new all-time high
|10-04 13:39:16
|On-chain gegevens
U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday
|10-04 11:26:38
|Industrie-updates
USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9%
|10-03 10:20:00
|Industrie-updates
Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3%
|10-03 05:17:00
|Industrie-updates
Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August
De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.