De live MemeGames AI prijs vandaag is 0.00063747 USD. Volg realtime MGAMES naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de MGAMES prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

MemeGames AI logo

MemeGames AI Prijs (MGAMES)

Niet genoteerd

1 MGAMES naar USD live prijs:

$0.00063719
$0.00063719$0.00063719
+1.10%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
MemeGames AI (MGAMES) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-10-06 01:27:57 (UTC+8)

MemeGames AI (MGAMES) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.00062916
$ 0.00062916$ 0.00062916
24u laag
$ 0.00068469
$ 0.00068469$ 0.00068469
24u hoog

$ 0.00062916
$ 0.00062916$ 0.00062916

$ 0.00068469
$ 0.00068469$ 0.00068469

$ 0.00726063
$ 0.00726063$ 0.00726063

$ 0.00048718
$ 0.00048718$ 0.00048718

-0.83%

+0.99%

-1.82%

-1.82%

MemeGames AI (MGAMES) real-time prijs is $0.00063747. De afgelopen 24 uur werd er MGAMES verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00062916 en een hoogtepunt van $ 0.00068469, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De MGAMES hoogste prijs aller tijden is $ 0.00726063, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00048718 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is MGAMES met -0.83% veranderd in het afgelopen uur, +0.99% in de afgelopen 24 uur en -1.82% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

MemeGames AI (MGAMES) Marktinformatie

$ 637.47K
$ 637.47K$ 637.47K

--
----

$ 637.47K
$ 637.47K$ 637.47K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van MemeGames AI is $ 637.47K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van MGAMES is 1.00B, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 637.47K.

MemeGames AI (MGAMES) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van MemeGames AI naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van MemeGames AI naar USD $ -0.0001579451.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van MemeGames AI naar USD $ -0.0004937190.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van MemeGames AI naar USD $ -0.0023297128011733825.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0+0.99%
30 dagen$ -0.0001579451-24.77%
60 dagen$ -0.0004937190-77.44%
90 dagen$ -0.0023297128011733825-78.51%

Wat is MemeGames AI (MGAMES)?

Own the Token.

Play the Game.

Grow the Community

MG Token ($MGAMES) is your gateway to exclusivity, loyalty rewards, and daily asset growth. A platform-powered asset built on Base (Ethereum Layer 2)—Driven by Meme Games.

Why MG Token ($MGAMES) Matters

MG Token is a Base chain memecoin and platform-exclusive asset at the heart of the Meme Games ecosystem—built for entertainment, loyalty, and community-driven rewards.

MG Tokens are earned and used exclusively within the platform through games, simulator participation, and team-building

MG Tokens can be swapped 1:1 for $MGAMES, a blockchain asset tradable on decentralized exchanges (DEXs) built on Base

$MGAMES provides real blockchain liquidity while MG Tokens fuel the in-game economy

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

MemeGames AI (MGAMES) hulpbron

Officiële website

MemeGames AI Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal MemeGames AI (MGAMES) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je MemeGames AI (MGAMES) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor MemeGames AI te bekijken.

Bekijk nu de MemeGames AI prijsvoorspelling !

MGAMES naar lokale valuta's

MemeGames AI (MGAMES) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van MemeGames AI (MGAMES) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van MGAMES token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over MemeGames AI (MGAMES)

Hoeveel is MemeGames AI (MGAMES) vandaag waard?
De live MGAMES prijs in USD is 0.00063747 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige MGAMES naar USD prijs?
De huidige prijs van MGAMES naar USD is $ 0.00063747. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van MemeGames AI?
De marktkapitalisatie van MGAMES is $ 637.47K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van MGAMES?
De circulerende voorraad van MGAMES is 1.00B USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van MGAMES?
MGAMES bereikte een ATH-prijs van 0.00726063 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van MGAMES?
MGAMES zag een ATL-prijs van 0.00048718 USD.
Wat is het handelsvolume van MGAMES?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van MGAMES is -- USD.
Zal MGAMES dit jaar hoger gaan?
MGAMES kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de MGAMES prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-10-06 01:27:57 (UTC+8)

