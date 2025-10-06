MemeGames AI (MGAMES) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 0.00062916 24u hoog $ 0.00068469 Hoogste prijs ooit $ 0.00726063 Laagste prijs $ 0.00048718 Prijswijziging (1u) -0.83% Prijswijziging (1D) +0.99% Prijswijziging (7D) -1.82%

MemeGames AI (MGAMES) real-time prijs is $0.00063747. De afgelopen 24 uur werd er MGAMES verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00062916 en een hoogtepunt van $ 0.00068469, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De MGAMES hoogste prijs aller tijden is $ 0.00726063, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00048718 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is MGAMES met -0.83% veranderd in het afgelopen uur, +0.99% in de afgelopen 24 uur en -1.82% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

MemeGames AI (MGAMES) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 637.47K Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 637.47K Circulerende voorraad 1.00B Totale voorraad 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van MemeGames AI is $ 637.47K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van MGAMES is 1.00B, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 637.47K.