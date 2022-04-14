Memebets (MBET) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Memebets (MBET), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Memebets (MBET) Informatie $MBET is the official token of Memebets.io, a decentralized peer-to-peer (P2P) price prediction game focused on memecoins. The platform allows users to place bets on the price movements of assets like $DOGE, $SHIB, and $PEPE in a fully on-chain environment. Smart contracts ensure transparent execution without intermediaries. A portion of game fees is allocated to buying back and burning $MBET, reducing overall supply over time. This deflationary model is designed to create long-term value while maintaining liquidity. Memebets offers a structured approach to speculative trading on memecoin price fluctuations within a decentralized framework. Officiële website: https://www.memebets.io/ Koop nu MBET!

Memebets (MBET) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Memebets (MBET), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 16.32K $ 16.32K $ 16.32K Totale voorraad: $ 991.34M $ 991.34M $ 991.34M Circulerende voorraad: $ 991.34M $ 991.34M $ 991.34M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 16.32K $ 16.32K $ 16.32K Hoogste ooit: $ 0.001123 $ 0.001123 $ 0.001123 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Memebets (MBET) prijs

Memebets (MBET) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Memebets (MBET) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MBET tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MBET tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MBET begrijpt, kun je de live prijs van MBET token verkennen!

Prijsvoorspelling van MBET Wil je weten waar je MBET naartoe gaat? Onze MBET prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van MBET token!

