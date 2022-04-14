Meme Games WTF (WTF) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Meme Games WTF (WTF), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Meme Games WTF (WTF) Informatie Meme Games $WTF is redefining Web3 by merging the explosive power of meme culture with the sustainability of a dynamic gaming platform. We rapidly turn trending memes into fun, addictive games within 24–48 hours, creating a viral ecosystem where users play, earn, and engage. With token rewards, NFTs, leaderboards, and community submissions, $WTF builds a bridge between crypto, culture, and interactive entertainment like never before. Meme Games $WTF is redefining Web3 by merging the explosive power of meme culture with the sustainability of a dynamic gaming platform. We rapidly turn trending memes into fun, addictive games within 24–48 hours, creating a viral ecosystem where users play, earn, and engage. With token rewards, NFTs, leaderboards, and community submissions, $WTF builds a bridge between crypto, culture, and interactive entertainment like never before. Officiële website: https://memegames.wtf/ Koop nu WTF!

Meme Games WTF (WTF) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Meme Games WTF (WTF), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 949.55K $ 949.55K $ 949.55K Totale voorraad: $ 999.33M $ 999.33M $ 999.33M Circulerende voorraad: $ 990.68M $ 990.68M $ 990.68M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 957.83K $ 957.83K $ 957.83K Hoogste ooit: $ 0.00394945 $ 0.00394945 $ 0.00394945 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00095848 $ 0.00095848 $ 0.00095848 Meer informatie over Meme Games WTF (WTF) prijs

Meme Games WTF (WTF) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Meme Games WTF (WTF) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal WTF tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel WTF tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van WTF begrijpt, kun je de live prijs van WTF token verkennen!

Prijsvoorspelling van WTF Wil je weten waar je WTF naartoe gaat? Onze WTF prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van WTF token!

