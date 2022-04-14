MEME CUP (MEMECUP) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in MEME CUP (MEMECUP), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

MEME CUP (MEMECUP) Informatie LET THE MEMES BEGIN!! Imagine a world where every digital transaction feels like scoring a winning goal and every meme is a golden ticket. With MemeCup, you're not just investing; you're diving into a meme-filled, football-crazed adventure. Get ready to laugh, cheer, and trade your way to crypto greatness with Meme Cup! What is Meme Cup? Welcome to $MEMECUP, the ultimate celebration of the Euro Cup 2024! Witness Europe's finest soccer players compete for the legendary trophy while immersing yourself in our top-tier meme project. Join the excitement as meme enthusiasts clash in our Telegram game, battling for the coveted number one spot. Experience the perfect fusion of world-class soccer and meme culture with $MEMECUP! Officiële website: https://MemeCup.io

MEME CUP (MEMECUP) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor MEME CUP (MEMECUP), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 9.59K $ 9.59K $ 9.59K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 9.59K $ 9.59K $ 9.59K Hoogste ooit: $ 0.0031372 $ 0.0031372 $ 0.0031372 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over MEME CUP (MEMECUP) prijs

MEME CUP (MEMECUP) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van MEME CUP (MEMECUP) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MEMECUP tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MEMECUP tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MEMECUP begrijpt, kun je de live prijs van MEMECUP token verkennen!

