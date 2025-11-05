Meme Alliance (MMA) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.0017768 $ 0.0017768 $ 0.0017768 24u laag $ 0.00202278 $ 0.00202278 $ 0.00202278 24u hoog 24u laag $ 0.0017768$ 0.0017768 $ 0.0017768 24u hoog $ 0.00202278$ 0.00202278 $ 0.00202278 Hoogste prijs ooit $ 0.073829$ 0.073829 $ 0.073829 Laagste prijs $ 0.0011163$ 0.0011163 $ 0.0011163 Prijswijziging (1u) -0.53% Prijswijziging (1D) -5.15% Prijswijziging (7D) -16.28% Prijswijziging (7D) -16.28%

Meme Alliance (MMA) real-time prijs is $0.0019106. De afgelopen 24 uur werd er MMA verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.0017768 en een hoogtepunt van $ 0.00202278, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De MMA hoogste prijs aller tijden is $ 0.073829, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.0011163 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is MMA met -0.53% veranderd in het afgelopen uur, -5.15% in de afgelopen 24 uur en -16.28% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Meme Alliance (MMA) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 162.90K$ 162.90K $ 162.90K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 190.65K$ 190.65K $ 190.65K Circulerende voorraad 85.44M 85.44M 85.44M Totale voorraad 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Meme Alliance is $ 162.90K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van MMA is 85.44M, met een totale voorraad van 100000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 190.65K.