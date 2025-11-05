BeursDEX+
De live Meme Alliance prijs vandaag is 0.0019106 USD. Volg realtime MMA naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de MMA prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meme Alliance logo

Meme Alliance Prijs (MMA)

1 MMA naar USD live prijs:

$0.0019106
$0.0019106$0.0019106
-5.10%1D
USD
Meme Alliance (MMA) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 23:17:41 (UTC+8)

Meme Alliance (MMA) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.0017768
$ 0.0017768$ 0.0017768
24u laag
$ 0.00202278
$ 0.00202278$ 0.00202278
24u hoog

$ 0.0017768
$ 0.0017768$ 0.0017768

$ 0.00202278
$ 0.00202278$ 0.00202278

$ 0.073829
$ 0.073829$ 0.073829

$ 0.0011163
$ 0.0011163$ 0.0011163

-0.53%

-5.15%

-16.28%

-16.28%

Meme Alliance (MMA) real-time prijs is $0.0019106. De afgelopen 24 uur werd er MMA verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.0017768 en een hoogtepunt van $ 0.00202278, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De MMA hoogste prijs aller tijden is $ 0.073829, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.0011163 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is MMA met -0.53% veranderd in het afgelopen uur, -5.15% in de afgelopen 24 uur en -16.28% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Meme Alliance (MMA) Marktinformatie

$ 162.90K
$ 162.90K$ 162.90K

--
----

$ 190.65K
$ 190.65K$ 190.65K

85.44M
85.44M 85.44M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Meme Alliance is $ 162.90K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van MMA is 85.44M, met een totale voorraad van 100000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 190.65K.

Meme Alliance (MMA) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Meme Alliance naar USD $ -0.000103762862421356.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Meme Alliance naar USD $ -0.0008958344.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Meme Alliance naar USD $ -0.0010184585.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Meme Alliance naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.000103762862421356-5.15%
30 dagen$ -0.0008958344-46.88%
60 dagen$ -0.0010184585-53.30%
90 dagen$ 0--

Wat is Meme Alliance (MMA)?

Meme Alliance is a GameFI ecosystem in development. The goal of Meme Alliance is to connect Meme communities into one ecosystem.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Meme Alliance (MMA) hulpbron

Meme Alliance Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Meme Alliance (MMA) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Meme Alliance (MMA) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Meme Alliance te bekijken.

Bekijk nu de Meme Alliance prijsvoorspelling !

MMA naar lokale valuta's

Meme Alliance (MMA) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Meme Alliance (MMA) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van MMA token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Meme Alliance (MMA)

Hoeveel is Meme Alliance (MMA) vandaag waard?
De live MMA prijs in USD is 0.0019106 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige MMA naar USD prijs?
De huidige prijs van MMA naar USD is $ 0.0019106. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Meme Alliance?
De marktkapitalisatie van MMA is $ 162.90K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van MMA?
De circulerende voorraad van MMA is 85.44M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van MMA?
MMA bereikte een ATH-prijs van 0.073829 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van MMA?
MMA zag een ATL-prijs van 0.0011163 USD.
Wat is het handelsvolume van MMA?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van MMA is -- USD.
Zal MMA dit jaar hoger gaan?
MMA kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de MMA prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 23:17:41 (UTC+8)

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

