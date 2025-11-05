BeursDEX+
De live MEMDEX100 prijs vandaag is 0.00168765 USD. Volg realtime MEMDEX naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de MEMDEX prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

1 MEMDEX naar USD live prijs:

$0.00168765
$0.00168765$0.00168765
-1.00%1D
USD
MEMDEX100 (MEMDEX) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:31:10 (UTC+8)

MEMDEX100 (MEMDEX) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.00162842
$ 0.00162842$ 0.00162842
24u laag
$ 0.00173814
$ 0.00173814$ 0.00173814
24u hoog

$ 0.00162842
$ 0.00162842$ 0.00162842

$ 0.00173814
$ 0.00173814$ 0.00173814

$ 0.090549
$ 0.090549$ 0.090549

$ 0
$ 0$ 0

+0.81%

-1.02%

-16.48%

-16.48%

MEMDEX100 (MEMDEX) real-time prijs is $0.00168765. De afgelopen 24 uur werd er MEMDEX verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00162842 en een hoogtepunt van $ 0.00173814, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De MEMDEX hoogste prijs aller tijden is $ 0.090549, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is MEMDEX met +0.81% veranderd in het afgelopen uur, -1.02% in de afgelopen 24 uur en -16.48% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

MEMDEX100 (MEMDEX) Marktinformatie

$ 1.67M
$ 1.67M$ 1.67M

--
----

$ 1.67M
$ 1.67M$ 1.67M

988.82M
988.82M 988.82M

988,818,504.7196841
988,818,504.7196841 988,818,504.7196841

De huidige marktkapitalisatie van MEMDEX100 is $ 1.67M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van MEMDEX is 988.82M, met een totale voorraad van 988818504.7196841. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 1.67M.

MEMDEX100 (MEMDEX) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van MEMDEX100 naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van MEMDEX100 naar USD $ -0.0000593431.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van MEMDEX100 naar USD $ -0.0004172574.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van MEMDEX100 naar USD $ -0.0005921202572424604.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0-1.02%
30 dagen$ -0.0000593431-3.51%
60 dagen$ -0.0004172574-24.72%
90 dagen$ -0.0005921202572424604-25.97%

Wat is MEMDEX100 (MEMDEX)?

Memdex100 is a memecoin created with the goal of merging digital asset culture with the entertainment-driven nature of meme communities for people that are sick of the hedgefund scam we call the stock market. The project is designed to function as a token within the broader meme and social media ecosystem, providing users with a fun and interactive way to participate in community events, challenges, and social media activities.

The coin's utility primarily revolves around community engagement, offering incentives for users to partake in meme-related activities, such as contests, promotions, and online collaborations. Memdex100 does not aim to offer traditional financial services or use cases, but instead focuses on fostering a digital environment where meme enthusiasts can engage with the token in an entertaining and social manner.

Key aspects of the project include a fixed token supply, with the intent to create scarcity, and a governance mechanism that allows community input into project decisions. Additionally, Memdex100 can be used for giveaways, rewards, and other community-driven initiatives.

Overall, the purpose of Memdex100 is to provide a memecoin that connects people through shared interests in meme culture that are sick of the hedgefund scams we call stocks and the nasdaq100, while also integrating elements of blockchain technology for secure and transparent transactions.

MEMDEX100 (MEMDEX) hulpbron

Officiële website

MEMDEX100 Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal MEMDEX100 (MEMDEX) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je MEMDEX100 (MEMDEX) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor MEMDEX100 te bekijken.

Bekijk nu de MEMDEX100 prijsvoorspelling !

MEMDEX naar lokale valuta's

MEMDEX100 (MEMDEX) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van MEMDEX100 (MEMDEX) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van MEMDEX token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over MEMDEX100 (MEMDEX)

Hoeveel is MEMDEX100 (MEMDEX) vandaag waard?
De live MEMDEX prijs in USD is 0.00168765 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige MEMDEX naar USD prijs?
De huidige prijs van MEMDEX naar USD is $ 0.00168765. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van MEMDEX100?
De marktkapitalisatie van MEMDEX is $ 1.67M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van MEMDEX?
De circulerende voorraad van MEMDEX is 988.82M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van MEMDEX?
MEMDEX bereikte een ATH-prijs van 0.090549 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van MEMDEX?
MEMDEX zag een ATL-prijs van 0 USD.
Wat is het handelsvolume van MEMDEX?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van MEMDEX is -- USD.
Zal MEMDEX dit jaar hoger gaan?
MEMDEX kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de MEMDEX prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
MEMDEX100 (MEMDEX) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

