MEMDEX100 (MEMDEX) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00162842 $ 0.00162842 $ 0.00162842 24u laag $ 0.00173814 $ 0.00173814 $ 0.00173814 24u hoog 24u laag $ 0.00162842$ 0.00162842 $ 0.00162842 24u hoog $ 0.00173814$ 0.00173814 $ 0.00173814 Hoogste prijs ooit $ 0.090549$ 0.090549 $ 0.090549 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) +0.81% Prijswijziging (1D) -1.02% Prijswijziging (7D) -16.48% Prijswijziging (7D) -16.48%

MEMDEX100 (MEMDEX) real-time prijs is $0.00168765. De afgelopen 24 uur werd er MEMDEX verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00162842 en een hoogtepunt van $ 0.00173814, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De MEMDEX hoogste prijs aller tijden is $ 0.090549, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is MEMDEX met +0.81% veranderd in het afgelopen uur, -1.02% in de afgelopen 24 uur en -16.48% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

MEMDEX100 (MEMDEX) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 1.67M$ 1.67M $ 1.67M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 1.67M$ 1.67M $ 1.67M Circulerende voorraad 988.82M 988.82M 988.82M Totale voorraad 988,818,504.7196841 988,818,504.7196841 988,818,504.7196841

De huidige marktkapitalisatie van MEMDEX100 is $ 1.67M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van MEMDEX is 988.82M, met een totale voorraad van 988818504.7196841. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 1.67M.