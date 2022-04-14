Mello AI (MELLO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Mello AI (MELLO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Mello AI (MELLO) Informatie Mello: Your proactive AI mental health companion powered by AI Agentic infrastructure. In a world where mental health challenges affect 1 billion people and traditional care remains inaccessible, Mello delivers evidence-based therapeutic support that evolves with you—creating a personalised mental wellness journey accessible to everyone, everywhere. Our mission is to create a world where everyone has access to personalized, evidence-based mental wellness assistance regardless of location, economic status, or stigma. By deploying advanced AI that truly understands and adapts to human needs, Mello aims to transform how mental health support is delivered globally—making effective care accessible to the hundreds of millions currently unable to receive it. Officiële website: https://melloai.health/ Whitepaper: https://melloai.gitbook.io/melloai-whitepaper

Mello AI (MELLO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Mello AI (MELLO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 89.18K $ 89.18K $ 89.18K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 89.18K $ 89.18K $ 89.18K Hoogste ooit: $ 0.00162089 $ 0.00162089 $ 0.00162089 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Mello AI (MELLO) prijs

Mello AI (MELLO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Mello AI (MELLO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MELLO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MELLO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MELLO begrijpt, kun je de live prijs van MELLO token verkennen!

Prijsvoorspelling van MELLO Wil je weten waar je MELLO naartoe gaat? Onze MELLO prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van MELLO token!

