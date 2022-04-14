Melega (MARCO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Melega (MARCO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Melega (MARCO) Informatie Melega (Marco) is the flagship utility token of melega.finance, the new AMM DEX on Binance Smart Chain (BSC) providing friendly trading and better project support. A total black design, an original name, a distinctive and recognizable logo are the symbol of a project that intends to differentiate itself from the other amm dex by focusing more on the promotion of new gems than on consolidated projects with always new and innovative services. Melega (Marco) is the flagship utility token of melega.finance, the new AMM DEX on Binance Smart Chain (BSC) providing friendly trading and better project support. A total black design, an original name, a distinctive and recognizable logo are the symbol of a project that intends to differentiate itself from the other amm dex by focusing more on the promotion of new gems than on consolidated projects with always new and innovative services. Officiële website: https://www.melegaswap.finance/marco-token Koop nu MARCO!

Melega (MARCO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Melega (MARCO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 2.40M $ 2.40M $ 2.40M Totale voorraad: $ 930.00M $ 930.00M $ 930.00M Circulerende voorraad: $ 729.65M $ 729.65M $ 729.65M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 3.06M $ 3.06M $ 3.06M Hoogste ooit: $ 92.13 $ 92.13 $ 92.13 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00337473 $ 0.00337473 $ 0.00337473 Meer informatie over Melega (MARCO) prijs

Melega (MARCO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Melega (MARCO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MARCO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MARCO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MARCO begrijpt, kun je de live prijs van MARCO token verkennen!

