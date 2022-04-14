Melania Wif Hat (MWH) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Melania Wif Hat (MWH), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Melania Wif Hat (MWH) Informatie Melania Wif Hat is a purely meme token and is intended to function as an expression of support for, and engagement with, the ideals and beliefs embodied by the symbol "$MWH" and the associated artwork, and is not intended to be, or to be the subject of, an investment opportunity, investment contract, or security of any type. melaniawifcoin.org is not political and has nothing to do with any political campaign or any political office or governmental agency. Officiële website: https://melaniawifcoin.org/ Koop nu MWH!

Melania Wif Hat (MWH) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Melania Wif Hat (MWH), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 14.88K $ 14.88K $ 14.88K Totale voorraad: $ 940.38M $ 940.38M $ 940.38M Circulerende voorraad: $ 940.38M $ 940.38M $ 940.38M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 14.88K $ 14.88K $ 14.88K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Melania Wif Hat (MWH) prijs

Melania Wif Hat (MWH) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Melania Wif Hat (MWH) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MWH tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MWH tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MWH begrijpt, kun je de live prijs van MWH token verkennen!

Prijsvoorspelling van MWH Wil je weten waar je MWH naartoe gaat? Onze MWH prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van MWH token!

