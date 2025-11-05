Mei Solutions Prijs (MEI)
Mei Solutions (MEI) real-time prijs is $0.00150138. De afgelopen 24 uur werd er MEI verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De MEI hoogste prijs aller tijden is $ 0.643024, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .
Wat betreft de prestaties op korte termijn: is MEI met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en 0.00% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.
De huidige marktkapitalisatie van Mei Solutions is $ 8.76K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van MEI is 5.84M, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 1.50M.
Vandaag is de prijswijziging van Mei Solutions naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Mei Solutions naar USD $ -0.0011780974.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Mei Solutions naar USD $ +0.0007087087.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Mei Solutions naar USD $ 0.
|Periode
|Wijzigen (USD)
|Wijzigen (%)
|Vandaag
|$ 0
|--
|30 dagen
|$ -0.0011780974
|-78.46%
|60 dagen
|$ +0.0007087087
|+47.20%
|90 dagen
|$ 0
|--
Mei Solutions ($MEI) is a versatile utility token at the heart of an expansive ecosystem designed to enhance user experiences across multiple platforms. Central to this ecosystem is the ability to use $MEI tokens for purchasing Mei cosmetic products, where users are incentivized with special rewards and exclusive offers, fostering a loyal and engaged customer base. By integrating $MEI into everyday transactions, Mei Solutions not only adds value to the cosmetic purchasing process but also creates a robust rewards system that benefits all participants.
Beyond the cosmetics sector, the Mei Solutions ecosystem extends into the realms of K-pop and an influencer engagement platform. Users on this platform can earn $MEI tokens as rewards for their active participation, which can then be used to buy Mei products or traded on exchanges, offering flexibility and tangible benefits. Additionally, within the prop trading platform, $MEI tokens can be utilized to pay for course fees, trading fees, and other related costs, providing a seamless and efficient payment solution. This comprehensive integration of $MEI across various industries not only enhances its utility but also drives its adoption and value, establishing Mei Solutions as a cornerstone in the digital economy.
