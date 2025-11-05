BeursDEX+
Koop cryptoMarktenSpotFutures500XEarnEvenementen
Meer
De live Mei Solutions prijs vandaag is 0.00150138 USD. Volg realtime MEI naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de MEI prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live Mei Solutions prijs vandaag is 0.00150138 USD. Volg realtime MEI naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de MEI prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over MEI

MEI Prijsinformatie

Wat is MEI

MEI officiële website

MEI tokenomie

MEI Prijsvoorspelling

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

Mei Solutions logo

Mei Solutions Prijs (MEI)

Niet genoteerd

1 MEI naar USD live prijs:

$0.00150138
$0.00150138$0.00150138
0.00%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
Mei Solutions (MEI) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 23:17:31 (UTC+8)

Mei Solutions (MEI) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0
$ 0$ 0
24u laag
$ 0
$ 0$ 0
24u hoog

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.643024
$ 0.643024$ 0.643024

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Mei Solutions (MEI) real-time prijs is $0.00150138. De afgelopen 24 uur werd er MEI verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De MEI hoogste prijs aller tijden is $ 0.643024, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is MEI met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en 0.00% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Mei Solutions (MEI) Marktinformatie

$ 8.76K
$ 8.76K$ 8.76K

--
----

$ 1.50M
$ 1.50M$ 1.50M

5.84M
5.84M 5.84M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Mei Solutions is $ 8.76K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van MEI is 5.84M, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 1.50M.

Mei Solutions (MEI) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Mei Solutions naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Mei Solutions naar USD $ -0.0011780974.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Mei Solutions naar USD $ +0.0007087087.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Mei Solutions naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0--
30 dagen$ -0.0011780974-78.46%
60 dagen$ +0.0007087087+47.20%
90 dagen$ 0--

Wat is Mei Solutions (MEI)?

Mei Solutions ($MEI) is a versatile utility token at the heart of an expansive ecosystem designed to enhance user experiences across multiple platforms. Central to this ecosystem is the ability to use $MEI tokens for purchasing Mei cosmetic products, where users are incentivized with special rewards and exclusive offers, fostering a loyal and engaged customer base. By integrating $MEI into everyday transactions, Mei Solutions not only adds value to the cosmetic purchasing process but also creates a robust rewards system that benefits all participants.

Beyond the cosmetics sector, the Mei Solutions ecosystem extends into the realms of K-pop and an influencer engagement platform. Users on this platform can earn $MEI tokens as rewards for their active participation, which can then be used to buy Mei products or traded on exchanges, offering flexibility and tangible benefits. Additionally, within the prop trading platform, $MEI tokens can be utilized to pay for course fees, trading fees, and other related costs, providing a seamless and efficient payment solution. This comprehensive integration of $MEI across various industries not only enhances its utility but also drives its adoption and value, establishing Mei Solutions as a cornerstone in the digital economy.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Mei Solutions (MEI) hulpbron

Officiële website

Mei Solutions Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Mei Solutions (MEI) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Mei Solutions (MEI) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Mei Solutions te bekijken.

Bekijk nu de Mei Solutions prijsvoorspelling !

MEI naar lokale valuta's

Mei Solutions (MEI) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Mei Solutions (MEI) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van MEI token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Mei Solutions (MEI)

Hoeveel is Mei Solutions (MEI) vandaag waard?
De live MEI prijs in USD is 0.00150138 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige MEI naar USD prijs?
De huidige prijs van MEI naar USD is $ 0.00150138. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Mei Solutions?
De marktkapitalisatie van MEI is $ 8.76K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van MEI?
De circulerende voorraad van MEI is 5.84M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van MEI?
MEI bereikte een ATH-prijs van 0.643024 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van MEI?
MEI zag een ATL-prijs van 0 USD.
Wat is het handelsvolume van MEI?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van MEI is -- USD.
Zal MEI dit jaar hoger gaan?
MEI kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de MEI prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 23:17:31 (UTC+8)

Mei Solutions (MEI) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

POPULAIR

Momenteel populaire cryptocurrency's die veel marktaandacht krijgen

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$103,259.76
$103,259.76$103,259.76

+0.07%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,361.84
$3,361.84$3,361.84

-4.14%

Solana logo

Solana

SOL

$158.74
$158.74$158.74

-1.69%

USDCoin logo

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

0.00%

Momentum logo

Momentum

MMT

$1.0000
$1.0000$1.0000

+33.77%

TOPvolume

De cryptocurrency's met het hoogste handelsvolume

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$103,259.76
$103,259.76$103,259.76

+0.07%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,361.84
$3,361.84$3,361.84

-4.14%

XRP logo

XRP

XRP

$2.2604
$2.2604$2.2604

-0.95%

Solana logo

Solana

SOL

$158.74
$158.74$158.74

-1.69%

DOGE logo

DOGE

DOGE

$0.16611
$0.16611$0.16611

+1.32%

Nieuw toegevoegd

Onlangs genoteerde cryptocurrency's die beschikbaar zijn voor handel

UnifAI logo

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN64 logo

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logo

Sentism

SENTIS

$0.03765
$0.03765$0.03765

+50.60%

MemeMarket logo

MemeMarket

MFUN

$0.01087
$0.01087$0.01087

+44.93%

Backstage logo

Backstage

BKS

$0.00849
$0.00849$0.00849

+30.61%

Topstijgers

De beste cryptopumps van vandaag

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.2183
$0.2183$0.2183

+336.60%

Datasoul logo

Datasoul

DATASOUL

$0.0000000049280
$0.0000000049280$0.0000000049280

+251.94%

JUICY logo

JUICY

JUICY

$0.2284
$0.2284$0.2284

+248.70%

NexAIPhone logo

NexAIPhone

NEXAIPHONE

$0.000008848
$0.000008848$0.000008848

+131.80%

Giggle Fund logo

Giggle Fund

GIGGLE

$173.66
$173.66$173.66

+111.08%