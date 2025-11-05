MEDXT (MEDXT) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00122231 $ 0.00122231 $ 0.00122231 24u laag $ 0.00144799 $ 0.00144799 $ 0.00144799 24u hoog 24u laag $ 0.00122231$ 0.00122231 $ 0.00122231 24u hoog $ 0.00144799$ 0.00144799 $ 0.00144799 Hoogste prijs ooit $ 0.00342141$ 0.00342141 $ 0.00342141 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) -0.28% Prijswijziging (1D) +4.66% Prijswijziging (7D) -17.15% Prijswijziging (7D) -17.15%

MEDXT (MEDXT) real-time prijs is $0.00143905. De afgelopen 24 uur werd er MEDXT verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00122231 en een hoogtepunt van $ 0.00144799, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De MEDXT hoogste prijs aller tijden is $ 0.00342141, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is MEDXT met -0.28% veranderd in het afgelopen uur, +4.66% in de afgelopen 24 uur en -17.15% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

MEDXT (MEDXT) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 30.03M$ 30.03M $ 30.03M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 35.99M$ 35.99M $ 35.99M Circulerende voorraad 20.86B 20.86B 20.86B Totale voorraad 24,997,400,000.0 24,997,400,000.0 24,997,400,000.0

De huidige marktkapitalisatie van MEDXT is $ 30.03M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van MEDXT is 20.86B, met een totale voorraad van 24997400000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 35.99M.