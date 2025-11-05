Medical Intelligence Prijs (MEDI)
+0.67%
-14.46%
-69.65%
-69.65%
Medical Intelligence (MEDI) real-time prijs is $0.02132454. De afgelopen 24 uur werd er MEDI verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.01996568 en een hoogtepunt van $ 0.02565518, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De MEDI hoogste prijs aller tijden is $ 0.267655, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.01996568 is .
Wat betreft de prestaties op korte termijn: is MEDI met +0.67% veranderd in het afgelopen uur, -14.46% in de afgelopen 24 uur en -69.65% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.
De huidige marktkapitalisatie van Medical Intelligence is $ 2.12M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van MEDI is 100.00M, met een totale voorraad van 99999980.62769. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 2.12M.
Vandaag is de prijswijziging van Medical Intelligence naar USD $ -0.00360573740813792.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Medical Intelligence naar USD $ -0.0189282609.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Medical Intelligence naar USD $ -0.0192214648.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Medical Intelligence naar USD $ 0.
|Periode
|Wijzigen (USD)
|Wijzigen (%)
|Vandaag
|$ -0.00360573740813792
|-14.46%
|30 dagen
|$ -0.0189282609
|-88.76%
|60 dagen
|$ -0.0192214648
|-90.13%
|90 dagen
|$ 0
|--
Medical Intelligence In Your Pocket
MEDI is an AI-powered health companion that combines conversational and vision-enabled AI with a non-custodial wallet to simplify everyday health tasks. It helps users find credible information, book appointments, and keep their data secure and private.
The Healthcare System is Broken Rising costs, geographic barriers, administrative burden, and chronic disease management failures are creating a healthcare accessibility crisis that affects millions.
