De live Medical Intelligence prijs vandaag is 0.02132454 USD. Volg realtime MEDI naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de MEDI prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Medical Intelligence Prijs (MEDI)

1 MEDI naar USD live prijs:

$0.02132454
$0.02132454
-14.40%1D
Medical Intelligence (MEDI) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:30:46 (UTC+8)

Medical Intelligence (MEDI) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.01996568
$ 0.01996568
24u laag
$ 0.02565518
$ 0.02565518
24u hoog

$ 0.01996568
$ 0.01996568

$ 0.02565518
$ 0.02565518

$ 0.267655
$ 0.267655

$ 0.01996568
$ 0.01996568

+0.67%

-14.46%

-69.65%

-69.65%

Medical Intelligence (MEDI) real-time prijs is $0.02132454. De afgelopen 24 uur werd er MEDI verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.01996568 en een hoogtepunt van $ 0.02565518, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De MEDI hoogste prijs aller tijden is $ 0.267655, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.01996568 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is MEDI met +0.67% veranderd in het afgelopen uur, -14.46% in de afgelopen 24 uur en -69.65% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Medical Intelligence (MEDI) Marktinformatie

$ 2.12M
$ 2.12M

--
----

$ 2.12M
$ 2.12M

100.00M
100.00M

99,999,980.62769
99,999,980.62769

De huidige marktkapitalisatie van Medical Intelligence is $ 2.12M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van MEDI is 100.00M, met een totale voorraad van 99999980.62769. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 2.12M.

Medical Intelligence (MEDI) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Medical Intelligence naar USD $ -0.00360573740813792.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Medical Intelligence naar USD $ -0.0189282609.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Medical Intelligence naar USD $ -0.0192214648.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Medical Intelligence naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.00360573740813792-14.46%
30 dagen$ -0.0189282609-88.76%
60 dagen$ -0.0192214648-90.13%
90 dagen$ 0--

Wat is Medical Intelligence (MEDI)?

Medical Intelligence In Your Pocket

MEDI is an AI-powered health companion that combines conversational and vision-enabled AI with a non-custodial wallet to simplify everyday health tasks. It helps users find credible information, book appointments, and keep their data secure and private.

The Healthcare System is Broken Rising costs, geographic barriers, administrative burden, and chronic disease management failures are creating a healthcare accessibility crisis that affects millions.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Medical Intelligence (MEDI) hulpbron

Officiële website

Medical Intelligence Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Medical Intelligence (MEDI) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Medical Intelligence (MEDI) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Medical Intelligence te bekijken.

Bekijk nu de Medical Intelligence prijsvoorspelling !

MEDI naar lokale valuta's

Medical Intelligence (MEDI) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Medical Intelligence (MEDI) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van MEDI token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Medical Intelligence (MEDI)

Hoeveel is Medical Intelligence (MEDI) vandaag waard?
De live MEDI prijs in USD is 0.02132454 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige MEDI naar USD prijs?
De huidige prijs van MEDI naar USD is $ 0.02132454. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Medical Intelligence?
De marktkapitalisatie van MEDI is $ 2.12M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van MEDI?
De circulerende voorraad van MEDI is 100.00M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van MEDI?
MEDI bereikte een ATH-prijs van 0.267655 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van MEDI?
MEDI zag een ATL-prijs van 0.01996568 USD.
Wat is het handelsvolume van MEDI?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van MEDI is -- USD.
Zal MEDI dit jaar hoger gaan?
MEDI kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de MEDI prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:30:46 (UTC+8)

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

$102,515.27

$3,332.03

$158.44

$0.9999

$1.1758

$102,515.27

$3,332.03

$158.44

$2.2493

$0.16433

