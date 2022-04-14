Medibloc (MED) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Medibloc (MED), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Medibloc (MED) Informatie MediBloc’s healthcare information platform is a personal data ecosystem for patients, providers and researchers, built on blockchain technology. Our mission is to streamline medicine for patients, providers and researchers by redistributing value behind personal healthcare data ownership.Through MediBloc, you can effectively own your medical data, providers can remove redundancies to provide better care, and your valuable data can help researchers push the advancement of medicine faster than ever. MediBloc’s healthcare information platform is a personal data ecosystem for patients, providers and researchers, built on blockchain technology. Our mission is to streamline medicine for patients, providers and researchers by redistributing value behind personal healthcare data ownership.Through MediBloc, you can effectively own your medical data, providers can remove redundancies to provide better care, and your valuable data can help researchers push the advancement of medicine faster than ever. Officiële website: https://medibloc.com/ Whitepaper: https://medibloc.org/whitepaper/medibloc_whitepaper_en.pdf Koop nu MED!

Medibloc (MED) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Medibloc (MED), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 51.31M $ 51.31M $ 51.31M Totale voorraad: $ 10.87B $ 10.87B $ 10.87B Circulerende voorraad: $ 10.08B $ 10.08B $ 10.08B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 55.33M $ 55.33M $ 55.33M Hoogste ooit: $ 0.351852 $ 0.351852 $ 0.351852 Laagste ooit: $ 0.00161437 $ 0.00161437 $ 0.00161437 Huidige prijs: $ 0.00510191 $ 0.00510191 $ 0.00510191 Meer informatie over Medibloc (MED) prijs

Medibloc (MED) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Medibloc (MED) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MED tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MED tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MED begrijpt, kun je de live prijs van MED token verkennen!

Prijsvoorspelling van MED Wil je weten waar je MED naartoe gaat? Onze MED prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van MED token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!