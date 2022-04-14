Media Network (MEDIA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Media Network (MEDIA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Media Network (MEDIA) Informatie Media Network is a new protocol that bypasses traditional CDN providers' centralized approach for a self-governed and open source solution where everyone can participate. Media Network creates a distributed bandwidth market that enables service providers such as media platforms to hire resources from the network and dynamically come and go as the demand for last-mile data delivery shifts. It allows anyone to organically serve content without introducing any trust assumptions or pre-authentication requirements. Participants earn MEDIA rewards for their bandwidth contributions, a fixed supply SPL token minted on Solana's Blockchain.

Officiële website: https://media.network/

Media Network (MEDIA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Media Network (MEDIA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 111.53K Totale voorraad: $ 869.34K Circulerende voorraad: $ 250.00K FDV (volledig verwaterde waardering): $ 387.83K Hoogste ooit: $ 312.25 Laagste ooit: $ 0.135377 Huidige prijs: $ 0.446114

Media Network (MEDIA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Media Network (MEDIA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MEDIA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MEDIA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MEDIA begrijpt, kun je de live prijs van MEDIA token verkennen!

