MechaOs (MECHA) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 0.00103692 24u hoog $ 0.00136422 Hoogste prijs ooit $ 0.01286063 Laagste prijs $ 0 Prijswijziging (1u) +0.68% Prijswijziging (1D) -17.47% Prijswijziging (7D) -37.35%

MechaOs (MECHA) real-time prijs is $0.00112074. De afgelopen 24 uur werd er MECHA verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00103692 en een hoogtepunt van $ 0.00136422, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De MECHA hoogste prijs aller tijden is $ 0.01286063, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is MECHA met +0.68% veranderd in het afgelopen uur, -17.47% in de afgelopen 24 uur en -37.35% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

MechaOs (MECHA) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 112.06K Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 112.06K Circulerende voorraad 100.00M Totale voorraad 100,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van MechaOs is $ 112.06K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van MECHA is 100.00M, met een totale voorraad van 100000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 112.06K.