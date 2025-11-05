BeursDEX+
De live MechaOs prijs vandaag is 0.00112074 USD. Volg realtime MECHA naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de MECHA prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over MECHA

MECHA Prijsinformatie

Wat is MECHA

MECHA whitepaper

MECHA officiële website

MECHA tokenomie

MECHA Prijsvoorspelling

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

MechaOs logo

MechaOs Prijs (MECHA)

Niet genoteerd

1 MECHA naar USD live prijs:

$0.00112455
$0.00112455
-17.10%1D
mexc
USD
MechaOs (MECHA) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 23:17:25 (UTC+8)

MechaOs (MECHA) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.00103692
$ 0.00103692
24u laag
$ 0.00136422
$ 0.00136422
24u hoog

$ 0.00103692
$ 0.00103692

$ 0.00136422
$ 0.00136422

$ 0.01286063
$ 0.01286063

$ 0
$ 0

+0.68%

-17.47%

-37.35%

-37.35%

MechaOs (MECHA) real-time prijs is $0.00112074. De afgelopen 24 uur werd er MECHA verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00103692 en een hoogtepunt van $ 0.00136422, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De MECHA hoogste prijs aller tijden is $ 0.01286063, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is MECHA met +0.68% veranderd in het afgelopen uur, -17.47% in de afgelopen 24 uur en -37.35% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

MechaOs (MECHA) Marktinformatie

$ 112.06K
$ 112.06K

--
--

$ 112.06K
$ 112.06K

100.00M
100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van MechaOs is $ 112.06K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van MECHA is 100.00M, met een totale voorraad van 100000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 112.06K.

MechaOs (MECHA) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van MechaOs naar USD $ -0.000237301782854185.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van MechaOs naar USD $ -0.0005544840.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van MechaOs naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van MechaOs naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.000237301782854185-17.47%
30 dagen$ -0.0005544840-49.47%
60 dagen$ 0--
90 dagen$ 0--

Wat is MechaOs (MECHA)?

MechaOS is a decentralized operating system that connects blockchain with robotics. It turns robots into true digital workers with their own identity and wallet. This means that each robot can receive tasks, complete them, and get paid fully autonomously.

How does it work in practice?

• Every robot is assigned its own Ethereum wallet. • Tasks are published on-chain, and robots can pick them up and execute them through ROS2 commands. • Once the job is done, the robot provides proof: sensor data, logs, and hashed outputs. Everything is stored permanently and cannot be altered. Payment goes directly to the robot once the task is verified.

The core features of MechaOS are transparency, security, and full autonomy. The system is decentralized and requires no intermediaries, meaning there’s no single point of failure or room for manipulation. Every task and every result is verifiable and provable.

The benefits are massive: robots become freelancers, able to work and earn on their own, while humans and companies receive guaranteed and verifiable results. This opens up new possibilities in industries like logistics, manufacturing, automation, and surveillance.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

MechaOs (MECHA) hulpbron

MechaOs Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal MechaOs (MECHA) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je MechaOs (MECHA) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor MechaOs te bekijken.

Bekijk nu de MechaOs prijsvoorspelling !

MECHA naar lokale valuta's

MechaOs (MECHA) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van MechaOs (MECHA) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van MECHA token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over MechaOs (MECHA)

Hoeveel is MechaOs (MECHA) vandaag waard?
De live MECHA prijs in USD is 0.00112074 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige MECHA naar USD prijs?
De huidige prijs van MECHA naar USD is $ 0.00112074. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van MechaOs?
De marktkapitalisatie van MECHA is $ 112.06K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van MECHA?
De circulerende voorraad van MECHA is 100.00M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van MECHA?
MECHA bereikte een ATH-prijs van 0.01286063 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van MECHA?
MECHA zag een ATL-prijs van 0 USD.
Wat is het handelsvolume van MECHA?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van MECHA is -- USD.
Zal MECHA dit jaar hoger gaan?
MECHA kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de MECHA prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 23:17:25 (UTC+8)

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

