Mead (MEAD) Informatie Roots is a decentralized finance (DeFi) protocol built on Berachain that enhances liquidity and yield opportunities through Proof of Liquidity (PoL). The protocol allows users to: Mint the MEAD stablecoin using Berachain-based assets listed for BGT emissions, such as LP positions on Berahub Passively earn rBGT (governance rewards) while maintaining your positions Participate in network security while maintaining asset exposure ​ Roots simplifies DeFi participation on Berachain & Maximizes user rewards through: Capital Efficiency: Borrow MEAD against collateral without selling assets BGT auto-farming: Maximizes yield even as a collateral Stability Pool: Stake MEAD to earn liquidation rewards (discounted collateral) Ecosystem Composability: Use MEAD across Berachain DEXs, lending markets, and more Officiële website: https://rootsfi.com/ Koop nu MEAD!

Mead (MEAD) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Mead (MEAD), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 75.01K $ 75.01K $ 75.01K Totale voorraad: $ 72.41K $ 72.41K $ 72.41K Circulerende voorraad: $ 72.41K $ 72.41K $ 72.41K FDV (volledig verwaterde waardering): $ 75.01K $ 75.01K $ 75.01K Hoogste ooit: $ 1.53 $ 1.53 $ 1.53 Laagste ooit: $ 1.002 $ 1.002 $ 1.002 Huidige prijs: $ 1.036 $ 1.036 $ 1.036 Meer informatie over Mead (MEAD) prijs

Mead (MEAD) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Mead (MEAD) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MEAD tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MEAD tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MEAD begrijpt, kun je de live prijs van MEAD token verkennen!

Prijsvoorspelling van MEAD Wil je weten waar je MEAD naartoe gaat? Onze MEAD prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van MEAD token!

