De live ME GUSTA prijs vandaag is 0.00005313 USD. Volg realtime MEGUSTA naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de MEGUSTA prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over MEGUSTA

MEGUSTA Prijsinformatie

Wat is MEGUSTA

MEGUSTA officiële website

MEGUSTA tokenomie

MEGUSTA Prijsvoorspelling

ME GUSTA Prijs (MEGUSTA)

1 MEGUSTA naar USD live prijs:

--
----
-4.80%1D
USD
ME GUSTA (MEGUSTA) live prijsgrafiek
ME GUSTA (MEGUSTA) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
24u laag
+0.05%

-4.89%

-33.35%

-33.35%

ME GUSTA (MEGUSTA) real-time prijs is $0.00005313. De afgelopen 24 uur werd er MEGUSTA verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00004958 en een hoogtepunt van $ 0.00005627, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De MEGUSTA hoogste prijs aller tijden is $ 0.00066165, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00004958 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is MEGUSTA met +0.05% veranderd in het afgelopen uur, -4.89% in de afgelopen 24 uur en -33.35% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

ME GUSTA (MEGUSTA) Marktinformatie

--
----

De huidige marktkapitalisatie van ME GUSTA is $ 52.72K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van MEGUSTA is 997.68M, met een totale voorraad van 997681917.632939. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 52.72K.

ME GUSTA (MEGUSTA) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van ME GUSTA naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van ME GUSTA naar USD $ -0.0000296033.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van ME GUSTA naar USD $ -0.0000389946.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van ME GUSTA naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0-4.89%
30 dagen$ -0.0000296033-55.71%
60 dagen$ -0.0000389946-73.39%
90 dagen$ 0--

Wat is ME GUSTA (MEGUSTA)?

ME GUSTA ($MEGUSTA) is a community-driven meme token on the Solana blockchain, based on the legendary Rage Face meme. Developed and supported by A1lon, one of the co-founders of pump.fun, MEGUSTA brings nostalgic internet culture into the world of Web3 and DeFi.

The token represents fun, community, and meme culture while providing a transparent and trustworthy foundation with clear tokenomics. MEGUSTA is primarily traded on Raydium and is visible on leading tracking platforms such as DEXScreener and DEXTools. With a total supply of nearly 1 billion tokens and over 600 active holders, the community continues to grow steadily.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

ME GUSTA (MEGUSTA) hulpbron

Officiële website

ME GUSTA Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal ME GUSTA (MEGUSTA) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je ME GUSTA (MEGUSTA) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor ME GUSTA te bekijken.

Bekijk nu de ME GUSTA prijsvoorspelling !

MEGUSTA naar lokale valuta's

ME GUSTA (MEGUSTA) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van ME GUSTA (MEGUSTA) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van MEGUSTA token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over ME GUSTA (MEGUSTA)

Hoeveel is ME GUSTA (MEGUSTA) vandaag waard?
De live MEGUSTA prijs in USD is 0.00005313 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige MEGUSTA naar USD prijs?
De huidige prijs van MEGUSTA naar USD is $ 0.00005313. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van ME GUSTA?
De marktkapitalisatie van MEGUSTA is $ 52.72K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van MEGUSTA?
De circulerende voorraad van MEGUSTA is 997.68M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van MEGUSTA?
MEGUSTA bereikte een ATH-prijs van 0.00066165 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van MEGUSTA?
MEGUSTA zag een ATL-prijs van 0.00004958 USD.
Wat is het handelsvolume van MEGUSTA?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van MEGUSTA is -- USD.
Zal MEGUSTA dit jaar hoger gaan?
MEGUSTA kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de MEGUSTA prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
ME GUSTA (MEGUSTA) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

