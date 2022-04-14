MCP AI (MCP) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in MCP AI (MCP), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

MCP AI (MCP) Informatie MCP AI is an open-source protocol that simplifies how AI models interact with external data and tools. Known as the "USB-C of AI," it enables seamless, real-time data access and task execution through a unified interface. From coding to enterprise solutions, MCP supports diverse applications with a growing ecosystem of community tools. it’s set to redefine AI integration.Simplifying AI, amplifying possibilities. $MCP MCP AI is an open-source protocol that simplifies how AI models interact with external data and tools. Known as the "USB-C of AI," it enables seamless, real-time data access and task execution through a unified interface. From coding to enterprise solutions, MCP supports diverse applications with a growing ecosystem of community tools. it’s set to redefine AI integration.Simplifying AI, amplifying possibilities. $MCP Officiële website: https://mcpai.site Koop nu MCP!

MCP AI (MCP) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor MCP AI (MCP), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 6.77K $ 6.77K $ 6.77K Totale voorraad: $ 99,943.82T $ 99,943.82T $ 99,943.82T Circulerende voorraad: $ 99,943.82T $ 99,943.82T $ 99,943.82T FDV (volledig verwaterde waardering): $ 6.77K $ 6.77K $ 6.77K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over MCP AI (MCP) prijs

MCP AI (MCP) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van MCP AI (MCP) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MCP tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MCP tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MCP begrijpt, kun je de live prijs van MCP token verkennen!

