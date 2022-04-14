MCH Coin (MCHC) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in MCH Coin (MCHC), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

MCH Coin (MCHC) Informatie MCH coin is the governance token for the My Crypto Heroes game. 1 MCH coin equals 1 vote when participating in proposal votings. If you do not want to directly vote for a proposal, you may also delegate your vote to a someone else to vote on your behalf. MCH coin is the governance token for the My Crypto Heroes game. 1 MCH coin equals 1 vote when participating in proposal votings. If you do not want to directly vote for a proposal, you may also delegate your vote to a someone else to vote on your behalf. Officiële website: https://www.mycryptoheroes.net/ Koop nu MCHC!

MCH Coin (MCHC) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor MCH Coin (MCHC), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 912.87K $ 912.87K $ 912.87K Totale voorraad: $ 37.75M $ 37.75M $ 37.75M Circulerende voorraad: $ 36.72M $ 36.72M $ 36.72M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 938.55K $ 938.55K $ 938.55K Hoogste ooit: $ 2.74 $ 2.74 $ 2.74 Laagste ooit: $ 0.02249158 $ 0.02249158 $ 0.02249158 Huidige prijs: $ 0.02486398 $ 0.02486398 $ 0.02486398 Meer informatie over MCH Coin (MCHC) prijs

MCH Coin (MCHC) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van MCH Coin (MCHC) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MCHC tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MCHC tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MCHC begrijpt, kun je de live prijs van MCHC token verkennen!

