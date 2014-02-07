Maza (MZC) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Maza (MZC), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Maza (MZC) Informatie Maza is the official reserve currency of the Oglala Lakota Nation of North and South Dakota. Lakota Nation is a "a semi-autonomous North American Indian reservation in South Dakota", which have been seeking recognition as a fully independent nation since the 1970s. Maza was developed by Payu Harris, a native American activist, web developer, and digital currency trader to shine light on the Oglala Lakota Nation quest for sovereignty. Maza is a fork of Zetacoin and was launched on 7 February 2014. Officiële website: http://www.mazacoin.org/

Maza (MZC) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Maza (MZC), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 2.60M $ 2.60M $ 2.60M Totale voorraad: $ 2.42B $ 2.42B $ 2.42B Circulerende voorraad: $ 2.36B $ 2.36B $ 2.36B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 2.67M $ 2.67M $ 2.67M Hoogste ooit: $ 0.0834 $ 0.0834 $ 0.0834 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00110174 $ 0.00110174 $ 0.00110174 Meer informatie over Maza (MZC) prijs

Maza (MZC) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Maza (MZC) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MZC tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MZC tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MZC begrijpt, kun je de live prijs van MZC token verkennen!

