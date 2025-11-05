BeursDEX+
De live Maya World prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime MAYA naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de MAYA prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over MAYA

MAYA Prijsinformatie

Wat is MAYA

MAYA officiële website

MAYA tokenomie

MAYA Prijsvoorspelling

1 MAYA naar USD live prijs:

$0.00027458
$0.00027458$0.00027458
0.00%1D
USD
Maya World (MAYA) live prijsgrafiek
Maya World (MAYA) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0
$ 0$ 0
24u laag
$ 0
$ 0$ 0
24u hoog

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+2.61%

-0.08%

-25.29%

-25.29%

Maya World (MAYA) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er MAYA verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De MAYA hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is MAYA met +2.61% veranderd in het afgelopen uur, -0.08% in de afgelopen 24 uur en -25.29% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Maya World (MAYA) Marktinformatie

$ 258.28K
$ 258.28K$ 258.28K

--
----

$ 274.77K
$ 274.77K$ 274.77K

939.99M
939.99M 939.99M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Maya World is $ 258.28K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van MAYA is 939.99M, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 274.77K.

Maya World (MAYA) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Maya World naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Maya World naar USD $ 0.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Maya World naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Maya World naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0-0.08%
30 dagen$ 0+58.01%
60 dagen$ 0+19.25%
90 dagen$ 0--

Wat is Maya World (MAYA)?

Maya World is an autonomous content creation studio designed specifically for Web3 developers and blockchain projects. As the top media creation agent on Virtuals ACP, the project achieved 500 transactions in just 3 days, demonstrating strong market demand. Core Purpose: Maya World serves as a comprehensive solution that automates content creation for developers and Web3 users, allowing them to focus on product development while their marketing content is handled autonomously. The platform addresses the critical need for specialized content creation in the blockchain ecosystem. Key Features: The platform's AI agent Maya operates 24/7, processing Web3 data to identify pain points and create tailored content solutions. Users can generate original marketing materials, conduct smart research, and access content design services specifically crafted for blockchain projects. In Phase 2, the platform will introduce one-click NFT collection creation, enabling users to launch complete PFP/NFT collections from initial concepts. The AI intelligently designs attributes and traits, transforming ideas into market-ready digital collectibles. Token Utility: MAYA token holders gain access to the studio and dashboard, receiving daily Units for compute which can be used to generate various forms of media including branded photos, videos, and other content formats. Token holders also receive exclusive access to core analytics and research intelligence, providing key insights into Web3 and AI agent markets which helps them design their content in a better way.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Maya World (MAYA) hulpbron

Officiële website

Maya World Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Maya World (MAYA) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Maya World (MAYA) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Maya World te bekijken.

Bekijk nu de Maya World prijsvoorspelling !

MAYA naar lokale valuta's

Maya World (MAYA) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Maya World (MAYA) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van MAYA token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Maya World (MAYA)

Hoeveel is Maya World (MAYA) vandaag waard?
De live MAYA prijs in USD is 0 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige MAYA naar USD prijs?
De huidige prijs van MAYA naar USD is $ 0. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Maya World?
De marktkapitalisatie van MAYA is $ 258.28K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van MAYA?
De circulerende voorraad van MAYA is 939.99M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van MAYA?
MAYA bereikte een ATH-prijs van 0 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van MAYA?
MAYA zag een ATL-prijs van 0 USD.
Wat is het handelsvolume van MAYA?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van MAYA is -- USD.
Zal MAYA dit jaar hoger gaan?
MAYA kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de MAYA prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

