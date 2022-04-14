Maxwell (MAXWELL) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Maxwell (MAXWELL), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Maxwell (MAXWELL) Informatie Meet Maxwell the Cat: the TikTok-famous feline known for wearing a GoPro and stirring up trouble in the neighborhood. Maxwell, the "terror of the streets," has inspired a community-driven cryptocurrency, $Maxwell, for cat enthusiasts, meme lovers, and crypto adventurers alike. Now, the infamous TikTok cat with 2.4M followers ready to take over Solana. This project is endorsed by the TikTok owner itself. Officiële website: https://maxwellsol.xyz/

Maxwell (MAXWELL) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Maxwell (MAXWELL), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 28.93K $ 28.93K $ 28.93K Totale voorraad: $ 999.67M $ 999.67M $ 999.67M Circulerende voorraad: $ 951.58M $ 951.58M $ 951.58M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 30.39K $ 30.39K $ 30.39K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Maxwell (MAXWELL) prijs

Maxwell (MAXWELL) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Maxwell (MAXWELL) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MAXWELL tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MAXWELL tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MAXWELL begrijpt, kun je de live prijs van MAXWELL token verkennen!

Prijsvoorspelling van MAXWELL Wil je weten waar je MAXWELL naartoe gaat? Onze MAXWELL prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van MAXWELL token!

