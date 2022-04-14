Maxi PayFi Strategy Token (MPST) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Maxi PayFi Strategy Token (MPST), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Maxi PayFi Strategy Token (MPST) Informatie Huma is the first PayFi network and a pioneer in the rapidly growing PayFi ecosystem. It enables global payment institutions to settle payments 24/7 using stablecoins and on-chain liquidity, bringing speed, transparency, and efficiency to traditionally slow financial infrastructure. Backed by strategic partners, including Solana, Circle, Stellar Development Foundation (SDF), Galaxy Digital, and others, Huma has processed over $3.8 billion in transaction volume and delivered double-digit real-world yield to its LPs. The Huma Protocol is offered in two forms: Huma (Permissionless) – Launched in April 2025, this version is open to all, allowing retail investors to participate in Huma pools and join the broader PayFi movement. Huma Institutional – A permissioned service tailored for institutional investors, offering access to curated, receivables-backed credit opportunities within a regulated framework. Officiële website: https://app.huma.finance

Maxi PayFi Strategy Token (MPST) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Maxi PayFi Strategy Token (MPST), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 34.83M $ 34.83M $ 34.83M Totale voorraad: $ 34.85M $ 34.85M $ 34.85M Circulerende voorraad: $ 34.85M $ 34.85M $ 34.85M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 34.83M $ 34.83M $ 34.83M Hoogste ooit: $ 1.049 $ 1.049 $ 1.049 Laagste ooit: $ 0.984789 $ 0.984789 $ 0.984789 Huidige prijs: $ 0.999591 $ 0.999591 $ 0.999591 Meer informatie over Maxi PayFi Strategy Token (MPST) prijs

Maxi PayFi Strategy Token (MPST) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Maxi PayFi Strategy Token (MPST) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MPST tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MPST tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MPST begrijpt, kun je de live prijs van MPST token verkennen!

